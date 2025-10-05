Рыбак снял на видео битву с гигантом, а потом показал свой невероятный улов (видео)

Известный блогер из США Джеймс Вилли, известный как North Star Fishing, приехал к плотине в штат Айова, чтобы поймать самого докучливого "монстра" для местной экосистемы. Мужчине пришлось проявить все навыки для вылова рыбы.

Related video

Он добавляет, что именно толстолобик считает наиболее проблемной рыбой, ведь она нанесла значительный ущерб экосистемам США, сообщает TCD.

Джеймс ловит толстолоба (смотреть с 09:30)

"Это толстолобик весом 50 фунтов, и он официально признан самой инвазивной рыбой в США", — рассказал блогер.

Он показал свой огромный улов и объяснил, почему ловля этого вида важна для окружающей среды. По словам мужчины, каждая пойманная рыба помогает экосистемам.

Оказалось, что это тип рыбы практически захватил местные водоемы, а потому местный Департамент природных ресурсов Айовы призывает рыбаков активно ловить толстолобиков. Поэтому блогер решил использовать указанный прием — взял с собой специальные тройные крючки.

"Благодаря особому строению рта толстолобики легко всасывают зоопланктон и водоросли, опережая местные виды рыб в борьбе за пищу. Однако выловленных толстолобиков можно использовать как наживку на сома или приготовить из них суп", — пишут журналисты.

Джеймсу понадобилось всего два заброса, чтобы поймать "самую большую рыбу в его жизни" — что еще раз подтверждает, насколько распространен этот вид. Общий вес речного монстра составил почти 50 фунтов (почти 22,7 кг).

Реакция соцсетей

Зрители в соцсетях отмечали гигантские размеры рыбы, поздравляя Джейса с таким уловом. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Это как сражаться с машиной";

"Джеймс действительно молодец. Правда, пришлось повозиться с этим монстром";

"Черт возьми, я думал, что он сорвется с крючка. К счастью, улов получился удачным";

"У нас в Юте тоже разрешают его ловить и не возвращать в воду. Сделали из него дома классную уху на большую компанию".

Ранее Фокус рассказывал о том, что рыба "поздоровалась" с мужчиной на рыбалке. Поведение животного стало вирусным в сети, которое активно обсуждают пользователи.

Впоследствии стало известно, что рыбак вытащил из моря 280-килограммового "монстра". Житель Норвегии Маркус Ростад потратил почти три часа, а эмоции, по его словам, он запомнит на всю жизнь.