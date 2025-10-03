Господар почастував котів найогиднішою стравою в світі: вони були в захваті (відео)

Шведський блогер Альбін, який займається розведенням котів породи мейн-кун, вирішив потішити своїх пухнастих сюрстрьомінгом. Користувачі мережі були вражені тим, що котики без огиди та рефлексів до стійкого запаху страви.

Декотрі з пухнастих з інтересом зацікавилися делікатесом і потім спокійно його їли з задоволення, як це видно в ролику блогера в Youtube.

Відео шведського блогера стало популярним і набрало понад 270 тис. переглядів. За кадром чоловік розповідає, що вирішив протестувати реакцію молодих мейн-кунів на цей знаменитий делікатес, який часто оглядають різні влогери.

На відео видно, що котики проявили інтерес до страви в жерстяній банці. Коли Альбін відкривав бляшанку, один з пухнастих з кличкою Антоніо відразу почав ласувати рідиною з банки.

Згодом швед дістав маринованого оселедця та нарізав на невеликі шматочки, аби котики змогли краще розжувати рибку. Далі можна помітити, що пухнасті активно частували "найогиднішою стравою світу", не показуючи відрази до запаху та смаку.

Альбін додає, що з трьох котиків — Антоніо, Луни та Фреї — саме перший частіше за інших наївся цією стравою. Двоє других куди стриманіше відреагували на сюрстрьомінг, але теж трошки поласували відомим делікатесом.

Що кажуть користувачі

У коментарях до ролика чоловіка у мережі, юзери відзначили неочікувану реакцію котиків на неї. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Чорт забирай, попри кращий нюх у 100 разів за людський, їм все одно, і вони їли";

"Просто оселедець був свіжим. Багато хто роблять огляди купують протухлу рибу";

"Коти у Швеції їдять шведське… І бачте, їм хоч би що";

"Дарма переживаєте. Котики трошки поїли, а ви думали, що вони все їстимуть? Риба ж дуже солона";

"Здається, ми маємо переможців у цьому челенджі".

