Хозяин угостил котов самым отвратительным блюдом в мире: они были в восторге (видео)

Шведский блогер Альбин, который занимается разведением котов породы мейн-кун, решил порадовать своих пушистых сюрстремингом. Пользователи сети были поражены тем, что котики ели без отвращения и рефлексов к стойкому запаху блюда.

Related video

Некоторые из пушистых с интересом заинтересовались деликатесом и потом спокойно с удовольствием его кушали, как это видно в ролике блогера в Youtube.

Видео шведского блогера стало популярным и набрало более 270 тыс. просмотров. За кадром мужчина рассказывает, что решил протестировать реакцию молодых мейн-кунов на этот знаменитый деликатес, который часто осматривают различные влогеры.

На видео видно, что котики проявили интерес к блюду в жестяной банке. Когда Альбин открывал жестянку, один из пушистых по кличке Антонио сразу начал лакомиться жидкостью из банки.

Впоследствии швед достал маринованную сельдь и нарезал на небольшие кусочки, чтобы котики смогли лучше разжевать рыбку. Далее можно заметить, что пушистые активно наедались "самым отвратительным блюдом мира", не показывая отвращения к запаху и вкусу.

Альбин добавляет, что из трех котиков — Антонио, Луны и Фреи — именно первый чаще других обьелся этим блюдом. Двое вторых куда сдержаннее отреагировали на сюрстрёминг, но тоже немножко полакомились известным деликатесом.

Что говорят пользователи

В комментариях к ролику мужчины в сети, пользователи отметили неожиданную реакцию котиков на нее. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Черт возьми, несмотря на лучшее обоняние в 100 раз лучше человеческого, им все равно, и они ели";

"Просто сельдь была свежей. Многие делают осмотры и покупают протухшую рыбу";

"Коты в Швеции едят шведское... И видите ли, им хоть бы что";

"Зря переживаете. Котики немножко поели, а вы думали, что они все будут есть? Рыба же очень соленая";

"Кажется, у нас есть победители в этом челлендже".

Ранее Фокус рассказывал, что обезьянке не понравилось традиционное китайское блюдо. Но через несколько секунд животное понюхало и выбросило его, будучи не в восторге от вкуса и запаха гастрономического продукта.

Впоследствии стало известно, как блогер проиграл битву известному деликатесу. Блогер из США Джеймс Эллингворт решил провести знаменитый челлендж с открытием шведского деликатеса "Сюрстрёминг".