Випив уже одну пляшку, але хоче ще: у мережі жартують із затятого "молокоголіка" (фото)

Мешканець Австралії Дерек зафільмував кумедний епізод, коли його малолітній син ухопив велику пляшку з молоком і сказав, що "хоче ще". Кумедний епізод розвеселила мережу та порадила малому "не шуміти, а йти спати".

Сам батько малюка говорить, що перед цим його син допив одну з пляшок, але цього сину було замало. Курйозну ситуацію на відео австралієць розмістив на одному з форумів Reddit.

Ролик чоловіка став популярним — на кількох форумах він набрав понад кілька тисяч переглядів і сотні коментарів. На відео можна побачити, як малолітній син Дерека бере в руки повну каністру молока об'ємом у галон (3,785 л).

Попри важкість посудини в руках, хлопчика злегка хитає, однак йому вдається зачинити дверцята та йти до свого батька. Потім він йде та говорить, що просто хотів "ще трошки молока".

"Він уже випив одну, але досі хоче ще. Молокоголік", — написав тато малюка.

Сам чоловік написав у коментарях додав, що малий таки приніс посудину з питним і випив ще одну склянку. Після того Дерек сам відніс молоко назад у холодильник, коли малий заснув.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі не стримувалися від сарказму щодо побачених кадрів. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Нема часу на забої, йду налупатитися молоком до відбою";

"Агов, це молоко, молочко, молочко. І все моє!";

"Іди спати, малий. Ти вже п'яний";

"Молоко дає міцні та сталеві м'язи. Продовжуй, малий!".

