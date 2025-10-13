Выпил уже одну бутылку, но хочет еще: в сети шутят с ярого "молокоголика" (фото)

Житель Австралии Дерек снял забавный эпизод, когда его малолетний сын схватил большую бутылку с молоком и сказал, что "хочет еще". Забавный эпизод развеселил сеть и посоветовал малому "не шуметь, а идти спать".

Сам отец малыша говорит, что перед этим его сын допил одну из бутылок, но этого сыну было мало. Курьезную ситуацию на видео австралиец разместил на одном из форумов Reddit.

Ролик мужчины стал популярным — на нескольких форумах он набрал более нескольких тысяч просмотров и сотни комментариев. На видео можно увидеть, как малолетний сын Дерека берет в руки полную канистру молока объемом в галлон (3,785 л).

Несмотря на тяжесть сосуда в руках, мальчика слегка качает, однако ему удается закрыть дверцу и идти к своему отцу. Затем он идет и говорит, что просто хотел "еще немножко молока".

"Он уже выпил одну, но до сих пор хочет еще. Молокоголик", — написал папа малыша.

Сам мужчина написал в комментариях добавил, что малый таки принес сосуд с питьевым и выпил еще один стакан. После того Дерек сам отнес молоко обратно в холодильник, когда малыш уснул.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи не сдерживались от сарказма относительно увиденных кадров. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Нет времени на убой, иду налупаться молоком до отбоя";

"Эй, это молоко, молочко, молочко. И всё моё!";

"Иди спать, малыш. Ты уже пьян";

"Молоко дает крепкие и стальные мышцы. Продолжай, малыш!".

