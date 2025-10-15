Священник ПЦУ розробив мобільний додаток для сповіді: в ньому можна занотувати гріхи

Отець Андрій Новосад самостійно розробив застосунок "Моя Сповідь", в якому можна пройти підготовку до таїнства, занотувати свої гріхи чи думки та прочитати молитви.

Додаток для сповіді наразі доступний лише для Android. Андрій Новосад 14 жовтня повідомив на своїй сторінці Facebook, що застосунок "Моя Сповідь" уже можна завантажити з PlayMarket.

Автор розробки розповів, що вона допомагає підготуватися до сповіді та причастя.

"У додатку ви зможете: детально ознайомитись із Таїнством Покаяння — Сповіддю; дізнатись більше про Таїнство Євхаристії — Святе Причастя; пройти покрокову підготовку до сповіді і Причастя; переглянути перелік гріхів, що допоможе під час самої сповіді; записати власні думки чи нотатки перед сповіддю; прочитати молитви перед святими Таїнствами", — розповів розробник.

Застосунок "Моя Сповідь" допомагає підготуватися до Таїнства Покаяння Фото: скриншот В додатку "Моя Сповідь" є можливість занотувати гріхи Фото: скриншот

27-річний отець Андрій Новосад служить у селі Лози Вишнівецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України. В інтерв'ю сайту "Духовна Велич Львова" він пояснив, що ідея виникла через власний досвід, бо перед службою доводилося вичитувати багато молитовних текстів, які зручно було б мати зібраними в одному місці та завжди під рукою.

За словами отця, він займався розробленням самостійно та витратив на створення застосунку приблизно п'ять місяців.

"Я навчався зі самого нуля. Не завжди було багато часу на те. Але якщо людина хоче — то можна навчитися чого завгодно", — сказав Андрій Новосад.

У майбутньому священник планує створити версію застосунку і для iOS, а також додати до нього календар і зробити зручніший інтерфейс.

