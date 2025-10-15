Священник ПЦУ разработал мобильное приложение для исповеди: в нем можно записать грехи

Отец Андрей Новосад самостоятельно разработал приложение "Моя Исповедь", в котором можно пройти подготовку к таинству, записать свои грехи или мысли и прочитать молитвы.

Related video

Приложение для исповеди пока доступно только для Android. Андрей Новосад 14 октября сообщил на своей странице Facebook, что приложение "Моя Исповедь" уже можно скачать с PlayMarket.

Автор разработки рассказал, что она помогает подготовиться к исповеди и причастию.

"В приложении вы сможете: подробно ознакомиться с Таинством Покаяния — Исповедью; узнать больше о Таинстве Евхаристии — Святом Причастии; пройти пошаговую подготовку к исповеди и Причастию; просмотреть перечень грехов, что поможет во время самой исповеди; записать собственные мысли или заметки перед исповедью; прочитать молитвы перед святыми Таинствами", — рассказал разработчик.

Приложение "Моя Исповедь" помогает подготовиться к Таинству Покаяния Фото: скриншот В приложении "Моя Исповедь" есть возможность записать грехи Фото: скриншот

27-летний отец Андрей Новосад служит в селе Лозы Вишневецкого благочиния Тернопольской епархии Православной церкви Украины. В интервью сайту "Духовное Величие Львова" он объяснил, что идея возникла из-за собственного опыта, потому что перед службой приходилось вычитывать много молитвенных текстов, которые удобно было бы иметь собранными в одном месте и всегда под рукой.

По словам отца, он занимался разработкой самостоятельно и потратил на создание приложения около пяти месяцев.

"Я учился с самого нуля. Не всегда было много времени на то. Но если человек хочет — то можно научиться чему угодно", — сказал Андрей Новосад.

В будущем священник планирует создать версию приложения и для iOS, а также добавить в него календарь и сделать более удобный интерфейс.

Напомним, в июле медиа писали, что священник УГЦК призвал запретить Лабубу, связав игрушку с мифическими существами и демонами.

Фокус 24 сентября о 32-летнем итальянском священнике Альберто Раваньяни, который снялся в рекламе и разозлил верующих этим поступком.