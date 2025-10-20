Пара продає унікальний дім-автобус після двох років мандрів світом (фото)

Шотландська пара Тед і Кім Рікардо понад два роки подорожували світом у переобладнаному автобусі-домі. Тепер подружжя пропонує його придбати новим власникам.

Шотландці купили старенький автобус Leyland Atlantean 1966 року випуску та закохалися в нього з моменту купівлі, повідомляє WhatstheJam.

Тоді подружжя витратило кілька місяців ремонту та переобладнання транспорту на зручний дім на колесах. Наразі це — єдиний робочий автобус такого типу, облаштований під будинок.

"Ми продаємо її, бо хочемо взятися за новий проєкт. Ми закохалися в автобус і хотіли подорожувати, живучи в ньому. Це неймовірне відчуття — вирушати до красивих місць і брати свій дім із собою", — розповіла 60-річна Кім.

Автобус пари відразу після купівлі Фото: Jam Press

Попри поважний вік, автобус досі "чудово їздить і працює", зазначається в оголошенні. Всередині — стильний інтер’єр із вінтажними меблями та ручними оздобленнями, тож нові власники зможуть одразу заїжджати й жити.

"Жити у нашому розкішному двоповерховому автобусі було неймовірно весело — ми навіть не очікували, що так швидко звикнемо", — розповідає жінка.

Подружжя витратило близько 2,5 млн грн на купівлю та переобладнання автобуса та вклалися всього за три місяці.

Інтер'єр автобуса-дому Фото: Jam Press Інтер'єр автобуса-дому Фото: Jam Press

"Ми все робили самостійно: вручну зчищали стару фарбу, перефарбовували кузов, замінювали гумові ущільнювачі на вікнах, облаштовували сантехніку, проводку, виготовляли нержавіючі баки для води, встановлювали антикварні меблі, душ і туалет", — пояснила австралійка.

Цей унікальний будинок на колесах продається повністю мебльованим і готовим до подорожей, адже є ідеальним варіантом для тих, хто мріє про життя в русі з усіма вигодами дому. Наразі подружжя Рікардо продає свій улюблений дім-автобус за приблизно 3,2 млн грн.

