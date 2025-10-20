Пара продает уникальный дом-автобус после двух лет путешествий по миру (фото)

Шотландская пара Тед и Ким Рикардо более двух лет путешествовали по миру в переоборудованном автобусе-доме. Теперь супруги предлагают его приобрести новым владельцам.

Шотландцы купили старенький автобус Leyland Atlantean 1966 года выпуска и влюбились в него с момента покупки, сообщает WhatstheJam.

Тогда супруги потратили несколько месяцев на ремонт и переоборудование транспорта в удобный дом на колесах. Сейчас это — единственный рабочий автобус такого типа, обустроенный под дом.

"Мы продаем его, потому что хотим взяться за новый проект. Мы влюбились в автобус и хотели путешествовать, живя в нем. Это невероятное ощущение — отправляться в красивые места и брать свой дом с собой", — рассказала 60-летняя Ким.

Автобус пары сразу после покупки Фото: Jam Press

Несмотря на почтенный возраст, автобус до сих пор "прекрасно ездит и работает", отмечается в объявлении. Внутри — стильный интерьер с винтажной мебелью и ручной отделкой, поэтому новые владельцы смогут сразу заезжать и жить.

"Жить в нашем роскошном двухэтажном автобусе было невероятно весело — мы даже не ожидали, что так быстро привыкнем", — рассказывает женщина.

Супруги потратили около 2,5 млн грн на покупку и переоборудование автобуса и вложились всего за три месяца.

Интерьер автобуса-дома Фото: Jam Press Интерьер автобуса-дома Фото: Jam Press

"Мы все делали самостоятельно: вручную счищали старую краску, перекрашивали кузов, заменяли резиновые уплотнители на окнах, обустраивали сантехнику, проводку, изготавливали нержавеющие баки для воды, устанавливали антикварную мебель, душ и туалет", — пояснила австралийка.

Этот уникальный дом на колесах продается полностью меблированным и готовым к путешествиям, ведь является идеальным вариантом для тех, кто мечтает о жизни в движении со всеми удобствами дома. Сейчас супруги Рикардо продают свой любимый дом-автобус за примерно 3,2 млн грн.

