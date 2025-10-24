Жінка вирішила провчити нахабну сусідку, але отримала штраф: що пішло не так (фото)

Жінка з США влаштувала помсту нахабній сусідці, та ситуація несподівано обернулася скандалом і величезним штрафом. В мережі відреагували на цю історію здивуванням від того, як все сталося.

Американка говорить, що історія почалася з постійних паркувань сусідки на її під'їзді до дому, йдеться в дописі жінки в Reddit.

За її словами, того дня сусідка вкотре припаркувала свою машину просто перед її виїздом із подвір’я, повністю заблокувавши дорогу. Коли та зрозуміла, що не може ні виїхати, ні об’їхати через газон (бо земля була мокра після дощу), вона вирішила діяти та викликала евакуатор.

"Моя сусідка змусила мене заплатити за евакуацію машини її доньки, бо вона припаркувалася перед моїм заїздом. Їй, мабуть, здалося, що це гарна ідея, бо на вулиці не було вільних місць. Але ж це не моя проблема", — пише героїня історії.

Наступного ранку вона прокинулася від гнівного повідомлення від сусідки. Текст меседжа американка показала користувачам, у якому сусідка вирішила відповісти на дії жінки.

Текст сусідки щодо історії з паркуванням Фото: Reddit

"Це було абсолютно недоречно — викликати евакуатор і забрати машину. На камерах видно, що ти мала достатньо місця, щоб заїхати на своє подвір’я через газон. Не круто. Через тебе машину відвезли, тож я ввічливо прошу сплатити $300 (майже 13,4 тис. грн) за евакуацію плюс $50 (близько 2,2 тис. грн) за кожен день зберігання", — написала сусідка.

Наприкінці повідомлення вона заявила, що звернеться до поліції чи суду, якщо героїня історії не покриє ці видатки протягом п'яти днів. Авторка посту запитала поради в мережі, як їй вчинити в цій ситуації.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису жінки, думки юзерів розділилися: одні — стали її на сторону, а другі радять продовжувати помсту. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Не відповідай. Це не твоя проблема. Поліція скаже їм "ідіть геть", а суд побачить, що вони перекрили заїзд, і справу одразу закриють";

"Ідея, що машина "накопичує" штрафи, поки не заплатиш, — просто смішна";

"Мене завжди дивує, скільки людей мають номери своїх сусідів у телефоні. Я навіть не знаю, як моїх звати";

"Це — блеф. Поліція нічого не зробить. І позов у суд коштуватиме їй дорожче, ніж штраф. Не ведись. Ти мала повне право викликати евакуатор. Якщо ще раз припаркуються перед заїздом — зроби те саме".

