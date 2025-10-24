Женщина решила проучить наглую соседку, но получила штраф: что пошло не так (фото)

Женщина из США устроила месть наглой соседке, но ситуация неожиданно обернулась скандалом и огромным штрафом. В сети отреагировали на эту историю удивлением от того, как все произошло.

Американка говорит, что история началась с постоянных парковок соседки на ее подъезде к дому, говорится в заметке женщины в Reddit.

По ее словам, в тот день соседка в очередной раз припарковала свою машину прямо перед ее выездом со двора, полностью заблокировав дорогу. Когда та поняла, что не может ни выехать, ни объехать через газон (потому что земля была мокрая после дождя), она решила действовать и вызвала эвакуатор.

"Моя соседка заставила меня заплатить за эвакуацию машины ее дочери, потому что она припарковалась перед моим заездом. Ей, видимо, показалось, что это хорошая идея, потому что на улице не было свободных мест. Но ведь это не моя проблема", — пишет героиня истории.

На следующее утро она проснулась от гневного сообщения от соседки. Текст месседжа американка показала пользователям, в котором соседка решила ответить на действия женщины.

Текст соседки по истории с парковкой Фото: Reddit

"Это было абсолютно неуместно — вызвать эвакуатор и забрать машину. На камерах видно, что ты имела достаточно места, чтобы заехать в свой двор через газон. Не круто. Из-за тебя машину увезли, поэтому я вежливо прошу оплатить $300 (почти 13,4 тыс. грн) за эвакуацию плюс $50 (около 2,2 тыс. грн) за каждый день хранения", — написала соседка.

В конце сообщения она заявила, что обратится в полицию или суд, если героиня истории не покроет эти расходы в течение пяти дней. Автор поста спросила совета в сети, как ей поступить в этой ситуации.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению женщины, мнения юзеров разделились: одни — стали ее на сторону, а вторые советуют продолжать месть. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Не отвечай. Это не твоя проблема. Полиция скажет им "идите прочь", а суд увидит, что они перекрыли заезд, и дело сразу закроют";

"Идея, что машина "накапливает" штрафы, пока не заплатишь, — просто смешная";

"Меня всегда удивляет, сколько людей имеют номера своих соседей в телефоне. Я даже не знаю, как моих зовут";

"Это — блеф. Полиция ничего не сделает. И иск в суд будет стоить ей дороже, чем штраф. Не ведись. Ты имела полное право вызвать эвакуатор. Если еще раз припаркуются перед заездом — сделай то же самое".

