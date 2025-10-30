Блогерка розповіла, яка звичка з телефоном видає статки людини (відео)

Постійна залежність людини від смартфону може корелюватися з її статками, вважає одна блогерка. Вона говорить, що особливим маркером є одна доволі неприглядна звичка.

Саме безкінечне гортання стрічки з негативним контентом може прямо говорити про невисокий фінансовий стан людини, розповідає блогерка Джеймі у своєму Instagram.

Відео американки набуло популярності та має понад 815 тис. переглядів. Дівчина переконана, що саме надмірна залежність від технологій стане "одним із головних класових маркерів майбутнього".

"Майбутнім індикатором соціального статусу стане не бренд одягу чи авто, а те, наскільки людина залежна від гаджетів. Ми всі маємо дофамінову залежність, нескінченно гортаємо телефони, бо відчуваємо перевтому і потребуємо хоч якоїсь паузи", — каже Джеймі.

Відео дня

На її думку, звичка "думскролити" (тобто безкінечно гортати негативні новини чи пости) найчастіше властива людям, які перевантажені роботою, виснажені й потребують втечі від стресу. Натомість ті, хто веде більш розмірене й забезпечене життя, рідше шукають "вихід" у смартфоні.

"Люди, які заробляють більше, — не ви побачите їх або їхніх дітей як ‘айпед-дітей’. Вони віддають дітей у гуртки, секції. Діти, які ростуть у благополуччі, не виростають залежними від технологій", — пояснила Джеймі.

Експерти ж застерігають, що звичка нескінченно гортати стрічку перед сном особливо шкідлива. Вона безпосередньо впливає на якість сну й психічне здоров’я. Психологиня Рейчел Бірд каже, що соціальні мережі створені так, щоб "утримувати вас якомога довше".

"До моменту, коли настає час спати, люди вже свідомо жертвують сном заради ще кількох хвилин гортання. І в підсумку саме сон стає тим, що ми ‘віддаємо’ в жертву дням, повним стресу. Чим сильніше людина виснажена від щоденної боротьби за виживання, тим більше часу вона витрачає на безцільне гортання стрічки, щоб хоч на хвилину "вимкнутись" від реальності", — цитує New York Post слова спеціалістки.

Реакція соцмереж

У коментарях під її відео чимало користувачів погодилися з таким висновком. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Коли я зрозуміла, що ‘айпад-діти’ — це питання класу, я перестала критикувати батьків";

"Цікаво, що прокручування стрічки здається відпочинком, але насправді це виснажлива, токсична форма релаксу";

"Багатії не думскролять, бо їм просто немає чого боятися";

"Ментальна стійкість, великий словниковий запас і критичне мислення — це нові розкоші".

Раніше Фокус розповідав про те, як перестати постійно заглядати в смартфон. Без надокучливих сповіщень з'являється більше часу на відпочинок і справи, які дійсно мають значення.

Згодом стало відомо, що відбувається з людьми, якщо позбавити їх улюблених гаджетів. Люди дедалі більше прив'язуються до смартфонів, а без них почуваються незатишно.