Блогер рассказала, какая привычка с телефоном выдает состояние человека (видео)

Постоянная зависимость человека от смартфона может коррелироваться с его состоянием, считает одна блогерша. Она говорит, что особым маркером является одна довольно неприглядная привычка.

Именно бесконечное листание ленты с негативным контентом может прямо говорить о невысоком финансовом состоянии человека, рассказывает блогер Джейми в своем Instagram.

Видео американки приобрело популярность и имеет более 815 тыс. просмотров. Девушка убеждена, что именно чрезмерная зависимость от технологий станет "одним из главных классовых маркеров будущего".

"Будущим индикатором социального статуса станет не бренд одежды или авто, а то, насколько человек зависим от гаджетов. Мы все имеем дофаминовую зависимость, бесконечно листаем телефоны, потому что чувствуем переутомление и нуждаемся хоть в какой-то паузе", — говорит Джейми.

По ее мнению, привычка "думскролить" (то есть бесконечно листать негативные новости или посты) чаще всего свойственна людям, которые перегружены работой, истощены и нуждаются в бегстве от стресса. Зато те, кто ведет более размеренную и обеспеченную жизнь, реже ищут "выход" в смартфоне.

"Люди, которые зарабатывают больше, — не вы увидите их или их детей как 'айпед-детей'. Они отдают детей в кружки, секции. Дети, которые растут в благополучии, не вырастают зависимыми от технологий", — пояснила Джейми.

Эксперты же предостерегают, что привычка бесконечно листать ленту перед сном особенно вредна. Она напрямую влияет на качество сна и психическое здоровье. Психолог Рэйчел Бирд говорит, что социальные сети созданы так, чтобы "удерживать вас как можно дольше".

"К моменту, когда наступает время спать, люди уже сознательно жертвуют сном ради еще нескольких минут листания. И в итоге именно сон становится тем, что мы 'отдаем' в жертву дням, полным стресса. Чем сильнее человек истощен от ежедневной борьбы за выживание, тем больше времени он тратит на бесцельное листание ленты, чтобы хоть на минуту "выключиться" от реальности", — цитирует New York Post слова специалистки.

Реакция соцсетей

В комментариях под ее видео немало пользователей согласились с таким выводом. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Когда я поняла, что 'айпад-дети' — это вопрос класса, я перестала критиковать родителей";

"Интересно, что прокручивание ленты кажется отдыхом, но на самом деле это изнурительная, токсичная форма релакса";

"Богачи не думскролят, потому что им просто нечего бояться";

"Ментальная устойчивость, большой словарный запас и критическое мышление — это новые роскоши".

