Школярка проїхала зупинку автобуса та заплакала: ніхто не очікував, що зробив водій (відео)

В Китаї дівчинка їхала зі школи, але з невідомих причини пропустила свою зупинку. Коли вона розповіла водієві, що сталося, той запропонував альтернативу, яка знайшла позитивний відгук у мережі.

Чоловік заявив дівчинці, що довезе її назад до потрібної зупинки, але школярка має повідомити маму про це. Діалог водія і дівчинки був опублікований на відео в Reddit.

Ролик став вірусним — набрав понад 70 тис. реакцій і сотні коментарів. На кадрах помітно, що школярка звернулася до водія автобуса, будучи в сльозах.

Та розповіла водієві на кінцевій зупинці, що пропустила свою станцію, і не знає, як їй дістатися дому. На це китайський водій запропонував простий вихід із ситуації — він відвезе дитину на потрібну зупинку, а вона повідомить маму про затримку.

Спочатку школярка сумнівалася, але потім подзвонила мамі та розповіла про це. У відповідь жінка, голос якої чутно на відео, сказала, що чекатиме її вдома, хоча сама теж запізниться.

На останніх кадрах можна побачити, як автобус доїжджає до потрібної зупинки, а школярка виходить з автобуса. Водій прощається з дитиною та продовжує рухатися своїм маршрутом.

Наразі відомо, що ця історія трапилася в китайському місті Ханчжоу на початку жовтня цього року. Ролик став дуже популярним на місцевих платформах Weibo та Douyin.

Реакція мережі

У коментарях до популярного ролика користувачі розчулилися від побаченого, але підтримали дії водія. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Я колись сама пропустила автобус і просила водія допомогти. І він довіз мене назад";

"Найкраще відео тижня";

"Водій все правильно зрозумів і заспокоїв дитину. Запропонував альтернативу і все вийшло";

"Дівчинку шкода, сам ледве не заплакав".

