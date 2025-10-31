Школьница проехала остановку автобуса и заплакала: никто не ожидал, что сделал водитель (видео)

В Китае девочка ехала из школы, но по неизвестным причинам пропустила свою остановку. Когда она рассказала водителю, что произошло, тот предложил альтернативу, которая нашла положительный отклик в сети.

Мужчина заявил девочке, что довезет ее обратно до нужной остановки, но школьница должна сообщить маме об этом. Диалог водителя и девочки был опубликован на видео в Reddit.

Ролик стал вирусным — набрал более 70 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах заметно, что школьница обратилась к водителю автобуса, будучи в слезах.

Та рассказала водителю на конечной остановке, что пропустила свою станцию, и не знает, как ей добраться домой. На это китайский водитель предложил простой выход из ситуации — он отвезет ребенка на нужную остановку, а она сообщит маме о задержке.

Сначала школьница сомневалась, но потом позвонила маме и рассказала об этом. В ответ женщина, голос которой слышно на видео, сказала, что будет ждать ее дома, хотя сама тоже опоздает.

На последних кадрах можно увидеть, как автобус доезжает до нужной остановки, а школьница выходит из автобуса. Водитель прощается с ребенком и продолжает двигаться по своему маршруту.

Известно, что эта история случилась в китайском городе Ханчжоу в начале октября этого года. Ролик стал очень популярным на местных платформах Weibo и Douyin.

Реакция сети

В комментариях к популярному ролику пользователи умилились от увиденного, но поддержали действия водителя. Больше всего поддержки имели такие реплики:

"Я когда-то сама пропустила автобус и просила водителя помочь. И он довез меня обратно";

"Лучшее видео недели";

"Водитель все правильно понял и успокоил ребенка. Предложил альтернативу и все получилось";

"Девочку жалко, сам чуть не заплакал".

