Просте й ефективне рибацьке приладдя з підручних засобів: ідея жінки надихнула інтернет (відео)

Мешканка Індії прийшла на пірс, аби впіймати риби на обід за допомогою дивного пристосування. Згодом коли жінка показала свій улов, у мережі були в захваті від побаченого результату.

Індійка доволі легко та невимушено показала, як за допомогою простих пляшки з-під Коли та волосіні можна впіймати собі обід. Момент захопливої рибалки потрапив на відео в Reddit.

Ролик з риболовлею жінки став вірусним — набрав понад 20 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як індійка виливає воду з пляшки, залишає невеликий об'єм рідини, засипає щось на кшталт приманки у посудину.

Сама пластикова форма прив'язана до волосіні, після чого жінка розгойдує та кидає якомога далі в воду. Далі — настає момент очікування, адже видно, що наступні кадри наступають через певний проміжок часу.

Далі на відео можна побачити зелене судно на воді, а жінка починає тягнути за волосінь пляшку. Буквально за кілька секунд скрізь воду можна побачити, що всередині посудини опинилася доволі величезна рибина.

Кілька секунд потому індійка дістає пляшку зі своїм уловом, який потрапляє в кадр. Відео завершується тим, що жінка спокійно викидає рибину в відро до своєї здобичі, та ймовірно продовжить свою рибалку.

Наразі точно невідомо, коли саме були зняті ці кадри. В мережі відзначили, що жінка точно є мешканкою Індії через традиційний одяг та мову за кадром, а місцем риболовлі були річки Ганг, Барак або Брахмапутра.

Реакція соцмереж

Користувачі під вірусним відео висловили захоплення від побачених кадрів. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я хочу знати, що вона туди поклала";

"Спершу я подумав, що вона спіймала зеленого човна";

"Жодна людина в коментарях так і не сказала, що це за біла штука. Хтось припустив, що це дріжджі — і все";

"Це пшеничне борошно. Схоже, риба запливає в пляшку, щоб спробувати його, але не може розвернутися, бо шийка занадто вузька. Вона не може виплисти задом, бо її тягне за мотузку — от і застрягає";

"Це насправді геніально";

"Схоже на кефаль (принаймні, так ми їх називаємо в Австралії). Їх дуже важко спіймати на гачок, але вони шаленіють від підгодівлі з розмоченого хліба або крихт. Тож логічно, що вона запливла в пляшку і застрягла, коли її почали витягувати".

