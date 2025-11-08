Простые и эффективные рыбацкие принадлежности из подручных средств: идея женщины вдохновила интернет (видео)

Жительница Индии пришла на пирс, чтобы поймать рыбы на обед с помощью странного приспособления. Впоследствии когда женщина показала свой улов, в сети были в восторге от увиденного результата.

Индианка довольно легко и непринужденно показала, как с помощью простых бутылки из-под Колы и лески можно поймать себе обед. Момент увлекательной рыбалки попал на видео в Reddit.

Ролик с рыбалкой женщины стал вирусным — набрал более 20 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как индианка выливает воду из бутылки, оставляет небольшой объем жидкости, засыпает что-то вроде приманки в сосуд.

Сама пластиковая форма привязана к леске, после чего женщина раскачивает и бросает как можно дальше в воду. Далее — наступает момент ожидания, ведь видно, что следующие кадры наступают через определенный промежуток времени.

Далее на видео можно увидеть зеленое судно на воде, а женщина начинает тянуть за леску бутылку. Буквально через несколько секунд сквозь воду можно увидеть, что внутри сосуда оказалась довольно огромная рыба.

Несколько секунд спустя индианка достает бутылку со своим уловом, который попадает в кадр. Видео завершается тем, что женщина спокойно выбрасывает рыбину в ведро к своей добыче, и вероятно продолжит свою рыбалку.

Пока точно неизвестно, когда именно были сняты эти кадры. В сети отметили, что женщина точно является жительницей Индии из-за традиционной одежды и языка за кадром, а местом рыбалки были реки Ганг, Барак или Брахмапутра.

Реакция соцсетей

Пользователи под вирусным видео выразили восторг от увиденных кадров. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я хочу знать, что она туда положила";

"Сначала я подумал, что она поймала зеленую лодку";

"Ни один человек в комментариях так и не сказал, что это за белая штука. Кто-то предположил, что это дрожжи — и все";

"Это пшеничная мука. Похоже, рыба заплывает в бутылку, чтобы попробовать ее, но не может развернуться, потому что горлышко слишком узкое. Она не может выплыть задом, потому что ее тянет за веревку — вот и застревает";

"Это на самом деле гениально";

"Похоже на кефаль (по крайней мере, так мы их называем в Австралии). Их очень трудно поймать на крючок, но они сходят с ума от прикормки из размоченного хлеба или крошек. Поэтому логично, что она заплыла в бутылку и застряла, когда ее начали вытаскивать".

Ранее Фокус сообщал, как женщина поймала на рыбалке "ранее неизвестное существо". Жительница Южной Кореи была удивлена, обнаружив необычное гигантское морское существо во время рыбалки.

Впоследствии стало известно, что рыбак вытащил из моря 280-килограммового "монстра". На борьбу с рыбой у мужчины ушло почти три часа, а эмоции, по его словам, он запомнит на всю жизнь.