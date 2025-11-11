Пил протерла: прибиральниця випадково зіпсувала експонат на міжнародній виставці (фото)

Вкрите пилом дзеркало на простій дерев'яній дошці з боковинами, обтягнутими обтягнутими сітчастою тканиною, що було експонатом на міжнародній виставці Музею мистецтв Цзілуна "Ми — це я — Ми ніколи не просто проходимо повз", зацікавило прибиральницю.

Жінка, робота якої — стежити за порядком, випадково протерла і дзеркало, яке так ретельно створював художник Чень Сун-Чжі, знищивши тим самим весь задум автора, пише WhatsTheJam.

Розмите відображення в дзеркалі було головною особливістю твору, символізуючи образи та культурну свідомість середнього класу. Робота називалася "Перевернутий синтаксис — 16".

Прибиральниця взялася протирати дзеркало сухою серветкою, і коли співробітники музею це помітили і спробували її зупинити, поверхня була майже чистою. Відновити витвір мистецтва в первісному вигляді не вдалося.

Бюро культури і туризму Цзілуна, розташованого недалеко від Тайбея, на Тайвані, негайно зв'язалося з художником, щоб вибачитися і організувати екстрене обговорення подальших дій.

Співробітники бюро наразі тісно співпрацюють із Ченем і ведуть переговори зі страховою компанією про можливу виплату компенсації.

За словами адвоката Цай Цзя-хао, страхове покриття, ймовірно, не пошириться на прибирання пилу з експонату, а залежатиме від конкретного поліса.

Художник показав свою роботу в соцмережі. Він зазначив, що виставка розмірковує про діалектичне відношення суб'єктивності та ідентичності на тлі бурхливого потоку зображень епохи обміну. "Трансформуючи традиційні чорно-білі кубічні моделі експозиції та інтерпретації музею, виставка розгортається через серію захопливих сцен, сформованих ритмічними роботами художників, які беруть участь", — йдеться в описі заходу.

