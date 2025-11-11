Пыль протерла: уборщица случайно испортила экспонат на международной выставке (фото)

Покрытое пылью зеркало на простой деревянной доске с боковинами, обтянутыми обтянуты сетчатой ​​тканью, которое было экспонатом на международной выставке Музея искусств Цзилуна "Мы – это я – Мы никогда не просто проходим мимо", заинтересовало уборщицу.

Женщина, работа которой – следить за порядком, случайно протерла и зеркало, которое так тщательно создавал художник Чэнь Сун-чжи, уничтожив тем самым весь замысел автора, пишет WhatsTheJam.

Размытое отражение в зеркале было главной особенностью произведения, символизируя образы и культурное сознание среднего класса. Работа называлась "Перевернутый синтаксис – 16".

Уборщица взялась протирать зеркало сухой салфеткой, и когда сотрудники музея это заметили и попытались ее остановить, поверхность была почти чистой. Восстановить произведение искусства в первоначальном виде не удалось.

Бюро культуры и туризма Цзилуна, расположенного недалеко от Тайбэя, на Тайване, немедленно связалось с художником, чтобы принести извинения и организовать экстренное обсуждение дальнейших действий.

Відео дня

Сотрудники бюро в настоящее время тесно сотрудничают с Чэнем и ведут переговоры со страховой компанией о возможной выплате компенсации.

По словам адвоката Цай Цзя-хао, страховое покрытие, вероятно, не распространится на уборку пыли с экспоната, а будет зависеть от конкретного полиса.

Художник показал свою работу в соцсети. Он отметил, что выставка размышляет о диалектическом отношении субъективности и идентичности на фоне бурного потока изображений эпохи обмена. "Трансформируя традиционные черно-белые кубические модели экспозиции и интерпретации музея, выставка разворачивается через серию захватывающих сцен, сформированных ритмичными работами участвующих художников", – говорится в описании мероприятия.

Напомним, уборщица начала карьеру модели благодаря случайному видео в соцсетях.

Также сообщалось, что уборщица Октябрьского дворца поразила украинцев своим пением, а когда о ней написали в СМИ, она уволилась с работы.