Мегалайнер Disney, який хотіли розібрати на металобрухт, виходить у перше плавання (відео)

Круїзний гігант Global Dream, який належить структурі компанії Disney, нарешті зміг покинути док і вийти у море з масштабним редизайном. Раніше його могла чекати дуже неприємна доля, як його брата-близнюка.

Інший корабель Global Dream II пішов на демонтаж — з нього повністю зняли обладнання та двигуни, визнавши продаж безглуздим. Після чого судно відправили на металобрухт, повідомляє The Daily Star.

Журналісти вказують, що Disney придбала цей корабель, щоб поповнити свій флот Disney Cruise Line. Спершу експерти оцінювали проєкт у £1,4 млрд (77,4 млрд грн.) з урахуванням ремонту та редизайну. Та згодом стало відомо, що компанія придбала судно в 35 разів дешевше — лише за 40 млн фунтів (2,2 млрд грн).

Реставрація тривала два роки на тому самому заводі, де корабель і збудували, що врятувало робочі місця 380 співробітників після краху Genting. На початку 2024-го німецьке видання Ostsee Zeitung опублікувало перші фото, де перед глядачами постала оновлена темно-синя оболонка 342-метрового гіганта.

Нове оновлене судно компанії Disney Фото: Disney

Тоді ще ніхто не знав, під яким ім’ям судно вийде у світ. Але після того, як з корпусу зник напис Global Dream, стало очевидно — гряде масштабний ребрендинг. І він справді відбувся: корабель отримав нове ім’я — Disney Adventure.

Його перший рейс запланований на 13 грудня 2025 року. Лайнер вирушить із Сінгапуру у триденну подорож, а також виконуватиме маршрути на чотири й п’ять ночей. Ціна — від £2000 за особу, мінімум для двох гостей.

Інтер’єри, показані Disney, виглядають саме так, як очікує фанат компанії: кожен номер натхненний класикою студії, а серед численних локацій — і масштабний сувенірний магазин. На борту обіцяють "сім тематичних зон", шоу у стилі Бродвею, вечірки на палубі, кінопокази та зустрічі з героями Disney, Marvel і Pixar.

