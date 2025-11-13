Мегалайнер Disney, который хотели разобрать на металлолом, выходит в первое плавание (видео)

Круизный гигант Global Dream, который принадлежит структуре компании Disney, наконец-то смог покинуть док и выйти в море с масштабным редизайном. Ранее его могла ждать очень неприятная судьба, как его брата-близнеца.

Другой корабль Global Dream II пошел на демонтаж — с него полностью сняли оборудование и двигатели, сочтя продажу бессмысленной. После чего судно отправили на металлолом, сообщает The Daily Star.

Журналисты указывают, что Disney приобрела этот корабль, чтобы пополнить свой флот Disney Cruise Line. Сначала эксперты оценивали проект в £1,4 млрд (77,4 млрд грн.) с учетом ремонта и редизайна. Но впоследствии стало известно, что компания приобрела судно в 35 раз дешевле — всего за 40 млн фунтов (2,2 млрд грн).

Реставрация длилась два года на том же заводе, где корабль и построили, что спасло рабочие места 380 сотрудников после краха Genting. В начале 2024-го немецкое издание Ostsee Zeitung опубликовало первые фото, где перед зрителями предстала обновленная темно-синяя оболочка 342-метрового гиганта.

Новое обновленное судно компании Disney Фото: Disney

Тогда еще никто не знал, под каким именем судно выйдет в свет. Но после того, как с корпуса исчезла надпись Global Dream, стало очевидно — грядет масштабный ребрендинг. И он действительно состоялся: корабль получил новое имя — Disney Adventure.

Его первый рейс запланирован на 13 декабря 2025 года. Лайнер отправится из Сингапура в трехдневное путешествие, а также будет выполнять маршруты на четыре и пять ночей. Цена — от £2000 за человека, минимум для двух гостей.

Интерьеры, показанные Disney, выглядят именно так, как ожидает фанат компании: каждый номер вдохновлен классикой студии, а среди многочисленных локаций — и масштабный сувенирный магазин. На борту обещают "семь тематических зон", шоу в стиле Бродвея, вечеринки на палубе, кинопоказы и встречи с героями Disney, Marvel и Pixar.

