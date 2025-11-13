Виконали хіт AC/DC : сотні музикантів з волинками встановили неочікуваний світовий рекорд (відео)

У центрі Мельбурна сотні волинкарів встановили новий світовий рекорд, виконавши легендарний рок-хіт AC/DC “It’s a Long Way to the Top”. Подія мала назву The Great Melbourne Bagpipe Bash і зібрала натовпи глядачів на площі Federation Square.

Саме там у 1976 році знімали культовий кліп гурту AC/DC, де музиканти грали просто на кузові вантажівки. Про це повідомляє AP.

Цього разу на сцені було 374 волинкарі — саме стільки потрібно, щоб побити попередній рекорд, встановлений 2012 року в Болгарії (333 учасники). Найстаршому музиканту серед присутніх — 98 років.

Після офіційного виконання хіта оркестр на прохання публіки заграв "Happy Birthday", а потім — спонтанну версію "Amazing Grace", під спів і овації натовпу. Серед учасників були й Лес Кенфілд і Кевін Конлон — двоє з трьох волинкарів із гурту Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums, які майже пів століття тому грали з AC/DC у тому самому кліпі.

"Тоді навіть не усвідомлював, наскільки це історичний момент. А тепер розумію — це, мабуть, найкраще, що я зробив у житті", — сказав містер Кенфілд.

Цікаво, що площа, де стався рекорд, розташована всього за кілька хвилин ходи від Melbourne Cricket Ground, де AC/DC того ж вечора давали свій перший австралійський концерт за десять років. Серед фанатів, які чекали на концерт, — 23-річний електрик з Огайо Кіґен Колер, який приїхав до Австралії, щоб побачити гурт на батьківщині.

Оригінальний кліп гурту AC/DC 1976 року

"Думаю, австралійська публіка буде шаленіша за американську. Тут усе більш емоційно, більше драйву", — каже чоловік.

Ще один прихильник, Стівен Скотт із Північної Кароліни (США), долетів разом із нареченою. Він каже, що прилетів, аби здійснити мрію життя — побачити AC/DC саме в Австралії.

"Я завжди хотів побачити їх тут. Це, можливо, перший і останній шанс", — пояснює він.

