Исполнили хит AC/DC: сотни музыкантов с волынками установили неожиданный мировой рекорд (видео)

В центре Мельбурна сотни волынкарей установили новый мировой рекорд, исполнив легендарный рок-хит AC/DC "It's a Long Way to the Top". Событие называлось The Great Melbourne Bagpipe Bash и собрало толпы зрителей на площади Federation Square.

Именно там в 1976 году снимали культовый клип группы AC/DC, где музыканты играли прямо на кузове грузовика. Об этом сообщает AP.

На этот раз на сцене было 374 волынкари — именно столько нужно, чтобы побить предыдущий рекорд, установленный в 2012 году в Болгарии (333 участника). Самому старшему музыканту среди присутствующих — 98 лет.

После официального исполнения хита оркестр по просьбе публики заиграл "Happy Birthday", а затем — спонтанную версию "Amazing Grace", под пение и овации толпы. Среди участников были и Лес Кенфилд и Кевин Конлон — двое из трех волынкарей из группы Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums, которые почти полвека назад играли с AC/DC в том самом клипе.

"Тогда даже не осознавал, насколько это исторический момент. А теперь понимаю — это, пожалуй, лучшее, что я сделал в жизни", — сказал мистер Кэнфилд.

Интересно, что площадь, где произошел рекорд, расположена всего в нескольких минутах ходьбы от Melbourne Cricket Ground, где AC/DC в тот же вечер давали свой первый австралийский концерт за десять лет. Среди фанатов, которые ждали концерт, — 23-летний электрик из Огайо Киген Колер, который приехал в Австралию, чтобы увидеть группу на родине.

Оригинальный клип группы AC/DC 1976 года

"Думаю, австралийская публика будет безумнее американской. Здесь все более эмоционально, больше драйва", — говорит мужчина.

Еще один поклонник, Стивен Скотт из Северной Каролины (США), долетел вместе с невестой. Он говорит, что прилетел, чтобы осуществить мечту жизни — увидеть AC/DC именно в Австралии.

"Я всегда хотел увидеть их здесь. Это, возможно, первый и последний шанс", — объясняет он.

