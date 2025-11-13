Сусід не зрозумів натяку, тому жінка вирішила "дорого" провчити нахабу (фото)

Мешканка США втомилася від нахабаства свого сусіда Джека, який постійно паркувався перед її виїздом. Тому вона придумала план помсти, який з захопленням підтримали в мережі.

Коли Джек учергове припаркувався так, що вона не змогла виїхати, то жінці ввірвався терпець. Деталі цієї історії вона розповіла у дописі в Reddit.

Американка говорить, що сусід неодноразово залишав машину на її подвір’ї, змушуючи її паркуватися на вулиці. Вона живе у невеликому тупику, і її подвір’я достатньо велике для машин її та чоловіка, але сусід Джек постійно залишав там свій автомобіль.

"Першого разу я подумала, що це помилка. Там була машина його брата, він сказав, що це ‘всього на хвилину’. Через тиждень це був якийсь його друг, який ‘щось підкидав’. Мені це не дуже подобалося, але я вирішила не робити сцени. Але це тривало. Я поверталася з роботи (я медсестра, деякі дні я зовсім виснажена), а там стояла випадкова машина, що блокувала мій двір", — згадує жінка.

Далі сталася історія, коли вона буквально залишила машину посеред вулиці та змушена була нести п’ять пакетів із продуктами. Причиною тому стала вантажівка друга Джека, яка стояла "на моєму місці."

"Щоразу, коли я щось казала, він робив ту саму напівусмішку і говорив: ‘О, вибач, вони скоро підуть’. Ніби я — та, що створює проблему", — пише героїня історії.

Жінку допекло ставлення сусіда Фото: Pikabu

Вона сказала, що останньою краплею стало повернення додому у п’ятницю після 12-годинної зміни. Американка згадує, що була в робочій формі, зголодніла, а її доставка вже встигла охолонути, коли побачила, як на її подвір'ї стояв білий позашляховик Джека, який заблокував їй заїзд.

"Я постукала у двері — ніхто не відповів. Дзвоню Джеку, він нарешті підняв слухавку і суперспокійно каже: ‘О, це мої родичі. Вони будуть всього пару годин. Просто паркуйся на вулиці, нічого страшного’. І це було для мене останньою краплею: я була такою злою, що просто викликала евакуатор, той приїхав за 20 хвилин, а позашляховик зник ще до того, як я закінчила половину своєї картоплі фрі", — говорить жінка.

Приблизно через годину Джек стукав у її двері, кажучи, що вона "не мусила доводити це до такого". Замість того щоб слухати його скарги, вона просто зачинила двері та сказала перед тим: ‘Ти сказав, що це не страшно, тож я поводилася так само’"

"Просто грюкнула перед ним дверима. Йому довелося заплатити майже триста баксів, щоб повернути машину. І смішно, але з того часу моє подвір’я залишилося чистим. Навіть на ‘всього на хвилину’ більше ніхто не стає", — резюмує американка.

Реакція користувачів

У коментарях до допису жінки, всі юзери одностайно стали на бік героїні історії. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Люблю цю логіку сусідів: ‘Просто постав машину збоку на вулиці, це нічого страшного’. Якщо це нічого страшного, чому ваш родич спеціально ставить машину на чужий двір замість вулиці? Це повне відчуття самозамилування";

"Вітаю, ви щойно активували режим ‘Контроль паркування у кварталі’. Він ризикував вашою добротою занадто багато разів";

"Сподіваюся, тепер цей йолоп урок засвоїв надовго";

"Думаю, що Джек спеціально наказував людям ставати у цей двір. Мабуть, це зробило ситуацію ще більш незручною, коли машину родичів евакуювали".

