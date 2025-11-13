Сосед не понял намека, поэтому женщина решила "дорого" проучить наглеца (фото)

Жительница США устала от наглости своего соседа Джека, который постоянно парковался перед ее выездом. Поэтому она придумала план мести, который с восторгом поддержали в сети.

Когда Джек в очередной раз припарковался так, что она не смогла выехать, то у женщины лопнуло терпение. Детали этой истории она рассказала в заметке в Reddit.

Американка говорит, что сосед неоднократно оставлял машину в её дворе, заставляя её парковаться на улице. Она живет в небольшом тупике, и ее двор достаточно большой для машин ее и мужа, но сосед Джек постоянно оставлял там свой автомобиль.

"В первый раз я подумала, что это ошибка. Там была машина его брата, он сказал, что это 'всего на минуту'. Через неделю это был какой-то его друг, который 'что-то подбрасывал'. Мне это не очень нравилось, но я решила не делать сцены. Но это продолжалось. Я возвращалась с работы (я медсестра, некоторые дни я совсем истощена), а там стояла случайная машина, блокировавшая мой двор", — вспоминает женщина.

Далее произошла история, когда она буквально оставила машину посреди улицы и вынуждена была нести пять пакетов с продуктами. Причиной тому стал грузовик друга Джека, который стоял "на моем месте."

"Каждый раз, когда я что-то говорила, он делал ту же полуулыбку и говорил: 'О, извини, они скоро уйдут'. Будто я — та, что создает проблему", — пишет героиня истории.

Она сказала, что последней каплей стало возвращение домой в пятницу после 12-часовой смены. Американка вспоминает, что была в рабочей форме, проголодалась, а ее доставка уже успела остыть, когда увидела, как в ее дворе стоял белый внедорожник Джека, который заблокировал ей заезд.

"Я постучала в дверь — никто не ответил. Звоню Джеку, он наконец поднял трубку и суперспокойно говорит: 'О, это мои родственники. Они будут всего пару часов. Просто паркуйся на улице, ничего страшного'. И это было для меня последней каплей: я была такой злой, что просто вызвала эвакуатор, тот приехал через 20 минут, а внедорожник исчез еще до того, как я закончила половину своей картошки фри", — говорит женщина.

Примерно через час Джек стучал в ее дверь, говоря, что она "не должна была доводить это до такого". Вместо того чтобы слушать его жалобы, она просто закрыла дверь и сказала перед этим: 'Ты сказал, что это не страшно, поэтому я вела себя так же'"

"Просто хлопнула перед ним дверью. Ему пришлось заплатить почти триста баксов, чтобы вернуть машину. И смешно, но с тех пор мой двор остался чистым. Даже на 'всего на минуту' больше никто не становится", — резюмирует американка.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению женщины, все пользователи единодушно стали на сторону героини истории. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Люблю эту логику соседей: 'Просто поставь машину сбоку на улице, это ничего страшного'. Если это ничего страшного, почему ваш родственник специально ставит машину на чужой двор вместо улицы? Это полное ощущение самолюбования";

"Привет, вы только что активировали режим 'Контроль парковки в квартале'. Он рисковал вашей добротой слишком много раз";

"Надеюсь, теперь этот придурок урок усвоил надолго";

"Думаю, что Джек специально приказывал людям становиться в этот двор. Видимо, это сделало ситуацию еще более неудобной, когда машину родственников эвакуировали".

