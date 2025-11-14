Загадкова загибель модельєрки на розкішній яхті: спливли останні повідомлення (фото)

Загадкова смерть 33-річної ірландської модельєрки Марти Нолан-О'Слатарри в Гемптоні (США) набула нового розвитку після публікації її останніх листувань і деталей розслідування

Жінка померла 4 серпня на борту розкішної яхти страхового магната Крістофера Дюрнана, лише за кілька годин після того, як вирушила з ним на вечірню прогулянку океаном. Про це пише Lad Bible.

У серпні Марта Нолан приїхала в Монток (США), щоб обговорити розвиток свого бренду пляжного одягу East x East. Увечері вона і Крістофер Дюрнан відпливли від яхт-клубу близько 19:30, плануючи випити шампанського і подивитися захід сонця.

До опівночі Нолан уже була мертва. Очевидці стверджують, що Дюрнан вибіг без одягу на причал і кликав на допомогу, нервово кидаючи флакон сонцезахисного крему в сусідній човен.

Поліція округу Саффолк повідомила, що попередній розтин не виявив слідів насильства. Остаточна причина смерті стане відома тільки після токсикологічних і гістологічних аналізів, а вони можуть зайняти кілька місяців. Сім'я Марти прилетіла в Нью-Йорк, щоб вимагати повторного розтину.

"Я не знаю, що трапилося з моєю дочкою", — зізналася Її мати, Елма Нолан.

Жінка померла 4 серпня на борту розкішної яхти страхового магната Крістофера Дюрнана Фото: Instagram

Адвокат Дюрнана Роберт Холдман розповів журналістам, що жінка кілька разів вибачалася і йшла в туалет. Він стверджує, що це могло бути звичайним походом у санвузол або ознакою вживання наркотиків.

Друзі Марти занепокоїлися, коли вона перестала відповідати в груповому чаті та її геолокація раптово показала, що вона перебуває в Атлантичному океані.

О 21:20 у чат прийшло повідомлення від друзів:

"Упевнений, у неї телефон розрядився. Або, можливо, вона померла".

Через 10 хвилин Нолан відповіла:

"Лол, я зараз у яхт-клубі, телефон увімкнений".

Жінка раптово втратила свідомість Фото: Instagram

Ніхто не міг уявити, що через близько години ці слова стануть її останнім повідомленням.

За словами адвоката, чоловік зняв одяг, тому що Нолан вирвало йому на сорочку. Він стверджує, що жінка раптово втратила свідомість, і він намагався зробити їй штучне дихання до прибуття екстрених служб.

"Усе сталося миттєво. Він намагався допомогти, проводив реанімацію, одразу побіг по допомогу. Не було жодної паузи", — заявив адвокат. Поліція підтверджує, що Дюрнан співпрацює зі слідством. Але остаточного висновку про те, що призвело до раптової смерті Марти Нолан, поки що так і не зроблено.

