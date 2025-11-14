Загадочная гибель модельера на роскошной яхте: всплыли последние сообщения (фото)

Загадочная смерть 33-летней ирландской модельерки Марты Нолан-О'Слатарры в Хэмптоне (США) получила новое развитие после публикации ее последних переписок и деталей расследования

Женщина умерла 4 августа на борту роскошной яхты страхового магната Кристофера Дюрнана, спустя всего несколько часов после того, как отправилась с ним на вечернюю прогулку по океану. Об этом пишет Lad Bible.

В августе Марта Нолан приехала в Монток (США), чтобы обсудить развитие своего бренда пляжной одежды East x East. Вечером она и Кристофер Дюрнан отплыли от яхт-клуба около 19:30, планируя выпить шампанского и посмотреть закат.

К полуночи Нолан уже была мертва. Очевидцы утверждают, что Дюрнан выбежал без одежды на причал и звал на помощь, нервно бросая флакон солнцезащитного крема в соседнюю лодку.

Полиция округа Саффолк сообщила, что предварительное вскрытие не выявило следов насилия. Окончательная причина смерти станет известна только после токсикологических и гистологических анализов, а они могут занять несколько месяцев. Семья Марты прилетела в Нью-Йорк, чтобы потребовать повторного вскрытия.

"Я не знаю, что случилось с моей дочерью", — призналась Ее мать, Элма Нолан.

Адвокат Дюрнана Роберт Холдман рассказал журналистам, что женщина несколько раз извинялась и уходила в туалет. Он утверждает, что это могло быть обычным походом в санузел или признаком употребления наркотиков.

Друзья Марты забеспокоились, когда она перестала отвечать в групповом чате и ее геолокация внезапно показала, что она находится в Атлантическом океане.

В 21:20 в чат пришло сообщение от друзей:

"Уверен, у нее телефон разрядился. Или, может быть, она умерла".

Через 10 минут Нолан ответила:

"Лол, я сейчас в яхт-клубе, телефон включен".

Никто не мог представить, что спустя около часа эти слова станут ее последним сообщением.

По словам адвоката, мужчина снял одежду, потому что Нолан вырвало ему на рубашку. Он утверждает, что женщина внезапно потеряла сознание, и он пытался сделать ей искусственное дыхание до прибытия экстренных служб.

"Все произошло мгновенно. Он пытался помочь, проводил реанимацию, сразу побежал за помощью. Не было никакой паузы", — заявил адвокат. Полиция подтверждает, что Дюрнан сотрудничает со следствием. Но окончательный вывод о том, что привело к внезапной смерти Марты Нолан, пока так и не сделан.

