Жінка залишила тата на мить і відразу пошкодувала: його вчинок змушує сміятися (фото)

Британка Сара Віттерс разом зі своїм літнім батьком поїхали до магазину, аби скупитися потрібними товарами. Однак буквально на мить, як жінка відвернулася від батька, стався курйоз, який розсмішив мережу.

Виявилося, що той захотів спробувати ласощі під назвою "Cinnamon Latte", але це були зовсім не солодощі, а ароматичні воскові свічки. Про це вона розповіла у своєму дописі в Facebook.

Кумедне фото показувало ту мить, коли її батько виглядав враженим і куди діти шматки ароматичних речових. Тому жінка сфотографувала їх та показала, як вони виглядали, що й призвело до конфузу.

Ароматичний віск став причиною курйозу Фото: Facebook

"Я не сміялася так уже РОКИ! Пішли вранці з мамою й татом. Гортаємо полиці садового центру, і, клянусь, я відвернулася всього на хвилину! Мій тато подумав, що ці ароматичні воскові фігури — це зразки солодощів, які можна скуштувати, і почав ними ласувати, поки я йому не сказала", — розповіла жінка в дописі.

Згодом Сара додала, що це сталося в місцевому торгівельному закладі. Вона додала, що якоюсь мірою може зрозуміти конфуз тата, але не розуміє, чому він сплутав цукерки та ароматичний віск.

Тато авторки посту з повним ротом ароматичного воску Фото: Facebook

Реакція соцмереж

У коментарях не стримувалися в сарказмі з цієї ситуації. Найбільше реакцій отримав такі репліки:

"Принаймні його рот пахнув гарно й ароматно протягом 20 годин".

"Я зробила кольорове маленьке мило для своєї бабусі, коли була маленькою. Пішла нагору у ванну, повертаюся — а вона віддає їх мені назад, кажучи, що їй "не смачні". На одному був величезний відкушений шматок. Я не думала, що треба уточнювати, що вони не їстівні, лол".

"Ха-ха, мій чоловік зробив те саме кілька років тому, коли я залишила ароматичний віск на кухонній стільниці після різдвяного ярмарку";

"Я просто не могла перестати сміятися від побаченого. Треба від чоловіка ховати весь віск, інакше буде біда".

