Женщина оставила папу на мгновение и сразу пожалела: его поступок заставляет смеяться (фото)

Британка Сара Уиттерс вместе со своим пожилым отцом поехали в магазин, чтобы скупиться нужными товарами. Однако буквально на мгновение, как женщина отвернулась от отца, произошел курьез, который рассмешил сеть.

Оказалось, что тот захотел попробовать лакомство под названием"Cinnamon Latte", но это были вовсе не сладости, а ароматические восковые свечи. Об этом она рассказала в своей заметке в Facebook.

Забавное фото показывало тот момент, когда ее отец выглядел пораженным и куда дети куски ароматических веществ. Поэтому женщина сфотографировала их и показала, как они выглядели, что и привело к конфузу.

Ароматический воск стал причиной курьеза Фото: Facebook

"Я не смеялась так уже ГОДЫ! Пошли утром с мамой и папой. Листаем полки садового центра, и, клянусь, я отвернулась всего на минуту! Мой папа подумал, что эти ароматические восковые фигуры — это образцы сладостей, которые можно попробовать, и начал ими лакомиться, пока я ему не сказала", — рассказала женщина в заметке.

Впоследствии Сара добавила, что это произошло в местном торговом заведении. Она добавила, что в какой-то степени может понять конфуз папы, но не понимает, почему он спутал конфеты и ароматический воск.

Папа автора поста с полным ртом ароматического воска Фото: Facebook

Реакция соцсетей

В комментариях не сдерживались в сарказме по этой ситуации. Больше всего реакций получил следующие реплики:

"По крайней мере его рот пах красиво и ароматно в течение 20 часов".

"Я сделала цветное маленькое мыло для своей бабушки, когда была маленькой. Пошла наверх в ванную, возвращаюсь — а она отдает их мне обратно, говоря, что ей "не вкусные". На одном был огромный откушенный кусок. Я не думала, что надо уточнять, что они не съедобные, лол".

"Ха-ха, мой муж сделал то же самое несколько лет назад, когда я оставила ароматический воск на кухонной столешнице после рождественской ярмарки";

"Я просто не могла перестать смеяться от увиденного. Надо от мужа прятать весь воск, иначе будет беда".

