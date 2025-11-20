Туриста вигнали з круїзного лайнера, а його сім'я продовжила шлях: що він зробив

Подорож на борту розкішного лайнера Anthem of the Seas обернулася скандалом. 44-річного австралійця зняли з маршруту після того, як він імовірно напав на іншого пасажира.

Незважаючи на інцидент, його сім'я вирішила продовжити відпустку і залишилася на лайнері. Про це пише People.

За попередніми даними, чоловік посварився з іншим пасажиром через кілька днів після початку 10-денного круїзу. Суперечка швидко переросла у фізичну сутичку. Один з учасників отримав поріз на носі, йому надали медичну допомогу прямо на борту.

Інцидент стався ввечері 13 листопада. Поліція Нової Зеландії зустріла корабель у порту Чалмерс у Данідіні, опитала учасників і винесла ймовірному порушнику офіційне попередження. Після цього чоловіка вивели із судна.

Чоловік вступив у сварку з іншим пасажиром через кілька днів після початку 10-денного круїзу Фото: Wikipedia

Знятого з круїзу пасажира відправили додому в Австралію самостійно, тоді як його сім'я продовжила подорож за маршрутом.

Відео дня

Лайнер Anthem of the Seas стартував із Сіднея 10 листопада і має завершити круговий маршрут 20 листопада. Судно робить зупинки в Національному парку Фьордленд, Літтелтоні-Крайстчерчі, Веллінгтоні та Піктоні.

Згідно з правилами компанії, будь-яка "неналежна або образлива поведінка", особливо фізичний контакт, суворо заборонена. За такі дії пасажира можуть зняти з круїзу без компенсації.

Раніше Фокус повідомляв, що сталося з дівчиною в Бермудському трикутнику. Марі Декуб, 28-річна француженка, яку вважали зниклою після загадкового зникнення, несподівано вийшла на зв'язок.

Також стало відомо, що туристи стрибали в море, рятуючись із потопаючого корабля. Під час прогулянки Карибським морем біля берегів Домініканської Республіки пішов на дно катамаран із відпочивальниками. Судно почало тонути неподалік від затоки Самана, і десяткам туристів, серед яких були й діти, довелося стрибати у воду, щоб врятуватися.