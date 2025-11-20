Туриста выгнали с круизного лайнера, а его семья продолжила путь: что он сделал

Путешествие на борту роскошного лайнера Anthem of the Seas обернулось скандалом. 44-летнего австралийца сняли с маршрута после того, как он предположительно напал на другого пассажира.

Несмотря на инцидент, его семья решила продолжить отпуск и осталась на лайнере. Об этом пишет People.

По предварительным данным, мужчина вступил в ссору с другим пассажиром через несколько дней после начала 10-дневного круиза. Спор быстро перерос в физическую стычку. Один из участников получил порез на носу, ему оказали медицинскую помощь прямо на борту.

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Полиция Новой Зеландии встретила корабль в порту Чалмерс в Данидине, опросила участников и вынесла предполагаемому нарушителю официальное предупреждение. После этого мужчину вывели с судна.

Мужчина вступил в ссору с другим пассажиром через несколько дней после начала 10-дневного круиза Фото: Wikipedia

Снятого с круиза пассажира отправили домой в Австралию самостоятельно, тогда как его семья продолжила путешествие по маршруту.

Лайнер Anthem of the Seas стартовал из Сиднея 10 ноября и должен завершить круговой маршрут 20 ноября. Судно делает остановки в Национальном парке Фьордленд, Литтелтоне-Крайстчерче, Веллингтоне и Пиктоне.

Согласно правилам компании, любое "неподобающее или оскорбительное поведение", особенно физический контакт, строго запрещено. За такие действия пассажира могут снять с круиза без компенсации.

