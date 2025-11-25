Покинутий тунель 40 років тому став токсичною пасткою: що там виявили дослідники (фото)

Група дослідників у Італії наткнулася на старий покинутий тунель, закритий на десятиліття від сторонніх очей. Наразі там небезпечно перебувати через низку факторів — азбест, бочки з токсичним авіаційним пальним і отруйними випарами.

За оцінками дослідників, споруда покинута вже понад 30–40 років, а всередині присутні сліди робіт будівельників. Світлини з цієї локації блогери розмістили в Reddit.

На кадрах можна побачити зокрема фронтальний навантажувач, що виглядає як релікт індустріальної епохи. Його корпус вже почав іржавіти, а поруч — гравій, уламки та сліди колишньої активності.

В тунелі постійно присутнє червоне свіло Фото: Reddit

Дослідники кажуть, що повітря тут важке, насичене пилом і вологістю, а в деяких зонах — туман, що створює ефект "магічного пилу". Самі дослідники працювали у захисних костюмах через загрозу хімічного отруєння.

"Ще одна частина незавершеного тунелю в Італії. Покинутий близько 30–40 років тому. Залишені протікаючі бочки з пальним і азбестовий бетон сильно погіршують якість повітря", — йдеться у підписі посту.

Дослідники одягали захисні костюми через небезпеку в повітрі Фото: Reddit

У глибинах тунелю помітна металева камера зі слідами захисту від просідання грунту. Її стіни вкриті корозією, а на підлозі помітна вода за роки проникнення в це місце.

Дослідники говорять, що особливо вражає зона з червоним освітленням. Тут атмосфера для вивчення чогось стає "тривожною, майже апокаліптичною".

Покинутий самоскид у тунелях Фото: Reddit

Самі урбаністи не розкривають місця знаходження загадкового тунелю. У коментарях до посту, вони повідомили, що зараз це місце є приватною територією, яка суворо охороняється, тому не радять йти сюди.

