Заброшенный тоннель 40 лет назад стал токсичной ловушкой: что там обнаружили исследователи (фото)

Группа исследователей в Италии наткнулась на старый заброшенный тоннель, закрытый на десятилетия от посторонних глаз. Сейчас там опасно находиться из-за ряда факторов — асбест, бочки с токсичным авиационным топливом и ядовитыми испарениями.

По оценкам исследователей, сооружение заброшено уже более 30-40 лет, а внутри присутствуют следы работ строителей. Фотографии с этой локации блогеры разместили в Reddit.

На кадрах можно увидеть в частности фронтальный погрузчик, который выглядит как реликт индустриальной эпохи. Его корпус уже начал ржаветь, а рядом — гравий, обломки и следы былой активности.

В туннеле постоянно присутствует красный свет Фото: Reddit

Исследователи говорят, что воздух здесь тяжелый, насыщенный пылью и влажностью, а в некоторых зонах — туман, создающий эффект "магической пыли". Сами исследователи работали в защитных костюмах из-за угрозы химического отравления.

"Еще одна часть незавершенного тоннеля в Италии. Заброшенный около 30-40 лет назад. Оставленные протекающие бочки с горючим и асбестовый бетон сильно ухудшают качество воздуха", — говорится в подписи поста.

Исследователи надевали защитные костюмы из-за опасности в воздухе Фото: Reddit

В глубинах тоннеля заметна металлическая камера со следами защиты от проседания грунта. Ее стены покрыты коррозией, а на полу заметна вода за годы проникновения в это место.

Исследователи говорят, что особенно впечатляет зона с красным освещением. Здесь атмосфера для изучения чего-то становится "тревожной, почти апокалиптической".

Брошенный самосвал в туннелях Фото: Reddit

Сами урбанисты не раскрывают места нахождения загадочного тоннеля. В комментариях к посту, они сообщили, что сейчас это место является частной территорией, которая строго охраняется, поэтому не советуют идти сюда.

