Жінка "реготала щосили" від запитання туристів і персоналу під час круїзу зі своїм татом (відео)

Британка Міллі Макклей разом зі своїм татом вирішила відправитися в круїз на лайнері. Після певного часу перебування на судні, вона помітила постійні запитання в свій бік, які теж здивували мережу.

Дівчина говорить, що спочатку не розуміла причини запитань від інших чоловіків і персоналу, а потім "реготала щосили" під розуміння, чому її постійно питають про це. Деталі курйозу вона розповіла на відео в своєму TikTok.

"Мені ображатися? Що взагалі відбувається?" — розпочала своє відео дівчина. Далі вона розповідає, що перебувала на відпочинку з батьком під час круїзу, а потім — лягла на шезлонг відпочивати з невеликим коктейлем.

"Я хотіла випити невеличкий коктейль перед вечерею, а персонал каже: "О, де ваш чоловік?" Я відповіла: "О, у мене його немає, я лесбійка". Я насправді цього не сказала, просто відповіла: "У мене немає", а вони знову: "О, ні, він з'явиться? Де ваш чоловік, де ваш чоловік?" — розповідає британка.

Потім дівчина згадала, що до неї кілька разів підходили незнайомці та питали, де її чоловік. Коли ані персонал, ані невідомі не розуміли натяку, до Міллі нарешті дійшло — її батька вважають її чоловіком.

"Цей чоловік з персоналу сказав: "О, ви знаєте, з ким ви були вчора", а це був мій батько… йому буквально за 60. Насправді, дуже незручно. Мені доведеться носити бейдж із написом, що чоловік, з яким вона на відпочинку, — її батько, а не чоловік", — іронічно сказала британка.

Міллі каже, що через певний час вона "реготала щосили" від комічності ситуації. Водночас вона зізнається, що такі припущення на круїзі її "сильно втомлювали", адже доводилося постійно стикатися з такими запитаннями.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео дівчини, користувачки, які стикалися з таким моментом, висловили підтримку Міллі. Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Я вас розумію, бо у мене теж таке постійно трапляється. У мене чудові стосунки з батьком, і всі завжди думають, що ми пара, коли ми разом";

"Думаєте, це погано? Моя дружина і я одного віку, нам по 32, а люди думають, що вона моя дочка";

"Моїй подрузі — 27 років, а її дідусь був за 70, і люди питали, чи вона його дружина";

"До мене на круїзі, а я була в бікіні, постійно підхожили та питали про чоловіка. Я не могла відпочити нормально через ці постійні "візити" невідомих".

