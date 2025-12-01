Женщина "хохотала вовсю" от вопросов туристов и персонала во время круиза со своим папой (видео)

Британка Милли Макклей вместе со своим папой решила отправиться в круиз на лайнере. После определенного времени пребывания на судне, она заметила постоянные вопросы в свою сторону, которые тоже удивили сеть.

Девушка говорит, что сначала не понимала причины вопросов от других мужчин и персонала, а потом "хохотала вовсю" под понимание, почему ее постоянно спрашивают об этом. Детали курьеза она рассказала на видео в своем TikTok.

"Мне обижаться? Что вообще происходит?" — начала свое видео девушка. Далее она рассказывает, что находилась на отдыхе с отцом во время круиза, а затем — легла на шезлонг отдыхать с небольшим коктейлем.

"Я хотела выпить небольшой коктейль перед ужином, а персонал говорит: "О, где ваш муж?" Я ответила: "О, у меня его нет, я лесбиянка". Я на самом деле этого не сказала, просто ответила: "У меня нет", а они снова: "О, нет, он появится? Где ваш муж, где ваш муж?" — рассказывает британка.

Потом девушка вспомнила, что к ней несколько раз подходили незнакомцы и спрашивали, где ее муж. Когда ни персонал, ни неизвестные не понимали намека, до Милли наконец дошло — ее отца считают ее мужем.

"Этот человек из персонала сказал: "О, вы знаете, с кем вы были вчера", а это был мой отец... ему буквально за 60. На самом деле, очень неудобно. Мне придется носить бейдж с надписью, что мужчина, с которым она на отдыхе, — ее отец, а не муж", — иронично сказала британка.

Милли говорит, что через некоторое время она "хохотала вовсю" от комичности ситуации. В то же время она признается, что такие предположения на круизе ее "сильно утомляли", ведь приходилось постоянно сталкиваться с такими вопросами.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео девушки, пользовательницы, которые сталкивались с таким моментом, выразили поддержку Милли. Больше всего одобрения имели следующие реплики:

"Я вас понимаю, потому что у меня тоже такое постоянно случается. У меня прекрасные отношения с отцом, и все всегда думают, что мы пара, когда мы вместе";

"Думаете, это плохо? Моя жена и я одного возраста, нам по 32, а люди думают, что она моя дочь";

"Моей подруге — 27 лет, а ее дедушка был за 70, и люди спрашивали, она ли его жена";

"Ко мне на круизе, а я была в бикини, постоянно подходили и спрашивали о муже. Я не могла отдохнуть нормально из-за этих постоянных "визитов" неизвестных".

