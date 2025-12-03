Рибу-гіганта, яку спершу прийняли за колоду, зафільмували на одному річковому каналі (відео)

В одному річковому каналі у Великій Британії місцеві помітили гігантську рибу. Вона, як описували мешканці, була настільки велика, що спершу прийняли її за "плаваючу колоду" під водою.

Монстроподібний короп, який, за оцінками, перевищує 60 сантиметрів завдовжки та важить понад 13 кілограмів, з’явився просто під поверхнею води. Відео з рибиною було оприлюднене в TikTok.

Сама рибина неквапливо ковзала між пришвартованими човнами, як видно на кадрах. Місцеві прозвали його "юнітом" за неймовірні розміри. Звичайні коропи зазвичай важать від 4 до 9 кілограмів, тож ця рибина вражає навіть досвідчених рибалок.

Першою гіганта помітила Сара Мезер. Жінка їхала вздовж каналу Бріджвотер та зізналася What’s The Jam, що просто не повірила власним очам.

"Спершу подумала, що це колода. Ні. Це справжній підводний монстр. Короп такого розміру — рідкісна річ. Ми були просто шоковані", — сказала вона.

Відео дня

І це не перший велетень, якого помічають у цих водах. У червні один із британських рибалок витягнув коропа вагою у 25 фунтів (понад 11 кг). Але новий "монстр" має всі шанси побити цей рекорд.

Журналісти пишуть, що канал Бріджвотер має довгу історію. Він був збудований у XVIII столітті за наказом Френсіса Егертонa, 3-го герцога Бріджвотера, для транспортування вугілля з копалень до Манчестера. Відкритий у 1761 році, згодом він був продовжений до містечок Ранкорн та Лі.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка створила ефективне рибацьке приладдя з підручних засобів. Мешканка Індії прийшла на пірс, аби впіймати риби на обід за допомогою дивного пристосування.

Пізніше стало відомо, що в річці спіймали величезну рибу вагою 300 кілограмів. В окрузі Пурі, штат Одіша (Індія), місцеві рибалки виловили в річці Деві величезного ската завдовжки понад 3,5 метра.