Рыбу-гиганта, которую сначала приняли за бревно, сняли на одном речном канале (видео)

В одном речном канале в Великобритании местные заметили гигантскую рыбу. Она, как описывали жители, была настолько велика, что сначала приняли ее за "плавающее бревно" под водой.

Монстроподобный карп, который, по оценкам, превышает 60 сантиметров в длину и весит более 13 килограммов, появился прямо под поверхностью воды. Видео с рыбой было обнародовано в TikTok.

Сама рыба неторопливо скользила между пришвартованными лодками, как видно на кадрах. Местные прозвали его "юнитом" за невероятные размеры. Обычные карпы обычно весят от 4 до 9 килограммов, поэтому эта рыба поражает даже опытных рыбаков.

Первой гиганта заметила Сара Мезер. Женщина ехала вдоль канала Бриджвотер и призналась What's The Jam, что просто не поверила собственным глазам.

"Сперва подумала, что это бревно. Нет. Это настоящий подводный монстр. Карп такого размера — редкая вещь. Мы были просто шокированы", — сказала она.

И это не первый великан, которого замечают в этих водах. В июне один из британских рыбаков вытащил карпа весом в 25 фунтов (более 11 кг). Но новый "монстр" имеет все шансы побить этот рекорд.

Журналисты пишут, что канал Бриджвотер имеет долгую историю. Он был построен в XVIII веке по приказу Фрэнсиса Эгертона, 3-го герцога Бриджвотера, для транспортировки угля с рудников в Манчестер. Открытый в 1761 году, впоследствии он был продлен до городков Ранкорн и Ли.

