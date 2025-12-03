Пристрій для повного "прання" людини викликає ажіотаж: коштує астрономічну суму (фото)

Японський ритейлер Yamada Holdings оголосив про запуск "машини для миття людей", який дозволить привести себе до тями. Однак цей пристрій буде доступним для купівлі лише для супербагатих.

Пристрій вартістю 300 тисяч фунтів (близько 16,8 млн грн) привернув неабияку увагу на виставці Osaka Expo, де демонструють передові розробки. За задумом організаторів, такі прилади мають допомагати розв'язувати глобальні проблеми людства, пише Metro.

Yamada Holdings повідомила, що продаватиме унікальну систему у своєму флагманському магазині в Токіо. Починаючи з Різдва там встановлять демонстраційний зразок "Mirai Human Washing Machine", яку скоро запустять в продаж з ціною на рівні ¥60 мільйонів.

Принцип роботи самого пристрою є доволі простим — користувач залазить у капсулу завдовжки 2,3 метра, після чого двері зачиняються, а ванна наповнюється теплою водою. Далі людину очищують мікроскопічні бульбашки — технологія, яку компанія Science називає революційною, оскільки вона знімає бруд без жодних рухів з боку користувача.

Пральна машина для людей Фото: The Asahi Shimbun

"Ми хочемо, щоб люди, які не змогли відвідати виставку, теж змогли відчути цю технологію", — каже голова компанії Science Ясуакі Аояма, додавши, що повний цикл — миття та сушіння — триває близько 15 хвилин.

Це оновлена версія концептуальної машини, яку вперше показали ще у 1970 році під час попередньої виставки в Осаці.

Прессекретарка Science Сачіко Маекура каже, що президент компанії надихнувся тією демонстрацією ще дитиною. Вона додає, що машина "миє не лише тіло, але й душу" та навіть відстежує серцевий ритм користувача.

Перший серійний зразок уже придбав готель в Осаці й готується запропонувати його своїм гостям. Втім, диво-техніки буде небагато попри інтерес іноземних інвесторів зі США та Швейцарії, в компанії планують виготовити лише 50 одиниць, аби зберегти їхній статус ексклюзиву.

