Устройство для полной "стирки" человека вызывает ажиотаж: стоит астрономическую сумму (фото)

Японский ритейлер Yamada Holdings объявил о запуске "машины для мытья людей", который позволит привести себя в чувство. Однако это устройство будет доступно для покупки только для супербогатых.

Устройство стоимостью 300 тысяч фунтов (около 16,8 млн грн) привлекло большое внимание на выставке Osaka Expo, где демонстрируют передовые разработки. По замыслу организаторов, такие приборы должны помогать решать глобальные проблемы человечества, пишет Metro.

Yamada Holdings сообщила, что будет продавать уникальную систему в своем флагманском магазине в Токио. Начиная с Рождества там установят демонстрационный образец "Mirai Human Washing Machine", которую скоро запустят в продажу с ценой на уровне ¥60 миллионов.

Принцип работы самого устройства довольно прост — пользователь залезает в капсулу длиной 2,3 метра, после чего двери закрываются, а ванна наполняется теплой водой. Далее человека очищают микроскопические пузырьки — технология, которую компания Science называет революционной, поскольку она снимает грязь без всяких движений со стороны пользователя.

Стиральная машина для людей Фото: The Asahi Shimbun

"Мы хотим, чтобы люди, которые не смогли посетить выставку, тоже смогли почувствовать эту технологию", — говорит глава компании Science Ясуаки Аояма, добавив, что полный цикл — мытье и сушка — длится около 15 минут.

Это обновленная версия концептуальной машины, которую впервые показали еще в 1970 году во время предыдущей выставки в Осаке.

Пресс-секретарь Science Сачико Маэкура говорит, что президент компании вдохновился той демонстрацией еще ребенком. Она добавляет, что машина "моет не только тело, но и душу" и даже отслеживает сердечный ритм пользователя.

Первый серийный образец уже приобрел отель в Осаке и готовится предложить его своим гостям. Впрочем, чудо-техники будет немного, несмотря на интерес иностранных инвесторов из США и Швейцарии, в компании планируют изготовить всего 50 единиц, чтобы сохранить их статус эксклюзива.

