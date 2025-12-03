Жінка "ожила" через 6 днів після передбачуваної смерті і почала готувати їжу (фото)

У китайській провінції Гуансі стався випадок, який приголомшив місцевих жителів. 95-річну Лі Сюфен, яку сусіди вважали померлою і підготували до похорону, через шість днів виявили живою і такою, що спокійно готувала їжу на своїй кухні.

Пенсіонерка Лі Сюфен жила одна і перебувала під опікою сусіда, 60-річного Ченя Цинвана. Після серйозного падіння і травми голови він щодня приносив їй сніданок. Одного ранку він знайшов її нерухомою і без реакції. Сусіди вирішили, що жінка померла, і почали приготування до похорону. Про це пише Mirror.

За традицією труну залишили відкритою в її будинку, щоб друзі та родичі могли попрощатися. Тіло Лі помістили всередину 19 лютого, а церемонію призначили на шість днів пізніше.

24 лютого, напередодні похорону, Чень Цинван зайшов у будинок і виявив, що труна порожня. Громада була впевнена, що сталося щось зловісне. Подейкували про пограбування або викрадення тіла. Однак розгадка виявилася набагато несподіванішою.

Коли сусіди почали обходити будинок, вони знайшли Лі Сюфен на кухні. Вона сиділа на табуреті й готувала собі їжу.

"Я довго спала. Коли прокинулася, відчула сильний голод. Я штовхала кришку, щоб вибратися", — спокійно пояснила пенсіонерка.

Лі Сюфен помилково оголосили померлою Фото: Rex

Лікарі, які оглянули Лі, дійшли висновку, що вона перенесла рідкісний стан, за якого дихання тимчасово припиняється, але тіло залишається теплим. Це часто призводить до помилкового оголошення смерті.

За словами медиків, Лі врятувала локальна традиція залишати труну в будинку кілька днів. Якби її поховали одразу, шансів вижити в жінки не було б.

Однак у "дива" виявився і зворотний бік. Згідно з іншим місцевим звичаєм, після смерті людини її речі спалюють. Все майно Лі Сюфен було знищено, перш ніж виявилося, що вона жива. Жінка залишилася буквально ні з чим.

