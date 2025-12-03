Женщина "ожила" через 6 дней после предполагаемой смерти и начала готовить еду (фото)

В китайской провинции Гуанси произошел случай, который ошеломил местных жителей. 95-летняя Ли Сюфэн, которую соседи посчитали умершей и подготовили к похоронам, через шесть дней была обнаружена живой и спокойно готовящей еду на своей кухне.

Пенсионерка Ли Сюфэн жила одна и находилась под опекой соседа, 60-летнего Чэня Цинвана. После серьезного падения и травмы головы он каждый день приносил ей завтрак. Однажды утром он нашел ее неподвижной и без реакции. Соседи решили, что женщина умерла, и начали приготовления к похоронам. Об этом пишет Mirror.

По традиции гроб оставили открытым в ее доме, чтобы друзья и родственники могли проститься. Тело Ли поместили внутрь 19 февраля, а церемонию назначили на шесть дней позже.

24 февраля, накануне похорон, Чэнь Цинван зашел в дом и обнаружил, что гроб пустой. Община была уверена, что произошло что-то зловещее. Поговаривали об ограблении или похищение тела. Однако разгадка оказалась намного неожиданнее.

Когда соседи начали обходить дом, они нашли Ли Сюфэн на кухне. Она сидела на табурете и готовила себе еду.

"Я долго спала. Когда проснулась, почувствовала сильный голод. Я толкала крышку, чтобы выбраться", — спокойно объяснила пенсионерка.

Ли Сюфэн ошибочно объявили умершей Фото: Rex

Врачи, осмотревшие Ли, пришли к выводу, что она перенесла редкое состояние, при котором дыхание временно прекращается, но тело остается теплым. Это часто приводит к ошибочному объявлению смерти.

По словам медиков, Ли спасла локальная традиция оставлять гроб в доме несколько дней. Если бы ее похоронили сразу, шансов выжить у женщины не было бы.

Однако у "чуда" оказалась и обратная сторона. Согласно другому местному обычаю, после смерти человека его вещи сжигают. Все имущество Ли Сюфэн было уничтожено, прежде чем обнаружилось, что она жива. Женщина осталась буквально ни с чем.

