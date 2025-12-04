У Варшаві копи приїхали на виклик: їх здивувало побачене в кросівках чоловіка (фото)

У Варшаві місцевий вийшов на балкон, аби взяти власне спортивне взуття. Однак коли він глянув у один з кросівок, то не повірив своїм очам від знахідки — там уже розмістилася ціла група рукокрилих ссавців.

Чоловік розповідає, що він залишив взуття на балконі, а коли повернувся, то побачив усередині десятки крилатих "квартирантів". Про це йдеться в повідомленні муніципальної поліції Варшави.

Здивований мешканець Варшави викликав поліцію, після чого на місце прибула команда екоінспекторів. Представники муніципальної поліції підтвердили, що у взутті ховалося близько 20 кажанів.

20 кажанів примудрилися втиснутися в один кросівок Фото: the-warsaw.com

"Хоча вигляд був кумедним, це точно не безпечне місце для зимівлі", — з іронією прокоментували інцидент копи.

Колонію передали спеціалістам, які створять для неї безпечні умови на зиму. Чоловік навіть погодився пожертвувати взуттям, аби не розбудити тварин.

Відео дня

В муніципальній поліції польської столиці відзначили, що наразі тваринам нічого не загрожує. Вони просять місцевих у випадку виявлення представників дикої природи, негайно повідомляти про це.

Реакція соцмереж

У польських пабліків місцеві не втрималися від жартів. Найбільше схвалення отримали такі коментарі:

"Цікаво, який це бренд? Дуже вже зручні кросівки";

"Добре, що він не засунув туди ногу";

"Бідолашні — просто шукали теплий сховок";

"Певне, вони замерзли та шукали місця, де можна було обігрітися. Ось так і натрапили на кросівки".

Раніше Фокус розповідав про те, як рятувальники діставали козу в середмісті Мадрида. З'ясувалося, що на п'ятому поверсі багатоповерхівки перебувала тварина, яка загадково опинилася там і не могла злізти.

Згодом стало відомо, що корови стали зірками соцмереж після теплої зустрічі із власницею. У США камера відеоспостереження зафіксувала двох корів, які помітили повернення власниці додому на ферму.