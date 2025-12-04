У Варшаві копи приїхали на виклик: їх здивувало побачене в кросівках чоловіка (фото)
У Варшаві місцевий вийшов на балкон, аби взяти власне спортивне взуття. Однак коли він глянув у один з кросівок, то не повірив своїм очам від знахідки — там уже розмістилася ціла група рукокрилих ссавців.
Чоловік розповідає, що він залишив взуття на балконі, а коли повернувся, то побачив усередині десятки крилатих "квартирантів". Про це йдеться в повідомленні муніципальної поліції Варшави.
Здивований мешканець Варшави викликав поліцію, після чого на місце прибула команда екоінспекторів. Представники муніципальної поліції підтвердили, що у взутті ховалося близько 20 кажанів.
"Хоча вигляд був кумедним, це точно не безпечне місце для зимівлі", — з іронією прокоментували інцидент копи.
Колонію передали спеціалістам, які створять для неї безпечні умови на зиму. Чоловік навіть погодився пожертвувати взуттям, аби не розбудити тварин.
В муніципальній поліції польської столиці відзначили, що наразі тваринам нічого не загрожує. Вони просять місцевих у випадку виявлення представників дикої природи, негайно повідомляти про це.
Реакція соцмереж
У польських пабліків місцеві не втрималися від жартів. Найбільше схвалення отримали такі коментарі:
- "Цікаво, який це бренд? Дуже вже зручні кросівки";
- "Добре, що він не засунув туди ногу";
- "Бідолашні — просто шукали теплий сховок";
- "Певне, вони замерзли та шукали місця, де можна було обігрітися. Ось так і натрапили на кросівки".
