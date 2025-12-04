В Варшаве копы приехали на вызов: их удивило увиденное в кроссовках мужчины (фото)
В Варшаве местный житель вышел на балкон, чтобы взять собственную спортивную обувь. Однако когда он взглянул в один из кроссовок, то не поверил своим глазам от находки — там уже разместилась целая группа рукокрылых млекопитающих.
Мужчина рассказывает, что он оставил обувь на балконе, а когда вернулся, то увидел внутри десятки крылатых "квартирантов". Об этом говорится в сообщении муниципальной полиции Варшавы.
Удивленный житель Варшавы вызвал полицию, после чего на место прибыла команда экоинспекторов. Представители муниципальной полиции подтвердили, что в обуви пряталось около 20 летучих мышей.
"Хотя вид был забавным, это точно не безопасное место для зимовки", — с иронией прокомментировали инцидент копы.
Колонию передали специалистам, которые создадут для нее безопасные условия на зиму. Мужчина даже согласился пожертвовать обувью, чтобы не разбудить животных.
В муниципальной полиции польской столицы отметили, что сейчас животным ничего не угрожает. Они просят местных в случае обнаружения представителей дикой природы, немедленно сообщать об этом.
Реакция соцсетей
В польских пабликах местные не удержались от шуток. Наибольшее одобрение получили такие комментарии:
- "Интересно, какой это бренд? Очень уж удобные кроссовки";
- "Хорошо, что он не засунул туда ногу";
- "Бедняжки — просто искали теплое укрытие";
- "Видимо, они замерзли и искали места, где можно было обогреться. Вот так и наткнулись на кроссовки".
