"Виглядатиме дивно": пара живе на круїзному лайнері 13 років і може робити все, крім одного (відео)

44-річна американка Крістін Стрітс-Кестело мешкає вже понад 13 років на борту круїзного лайнера разом з чоловіком. Вона зізнається, що користується всіма благами на судні, однак є одне заняття, яке обходить стороною зі зрозумілих причин.

Жінка говорить, що вона вважається членом родини членом екіпажа, і тому має доступ і знижки з усіх послуг, що надаються на борту судна. Про це вона розповіла для WhatstheJam.

Крістін розповідає, що вирішила змінити життя на судні, аби зекономити гроші. Саме під час круїзу зустріла свого теперішнього чоловіка Пітера, який працює головним інженером.

Потім жінка покинула роботу та стала повноцінним контент-кріейтором, але все одно живе на борту безкоштовно половину року як гість свого чоловіка. Однак попри безоплатне життя на судні, є кілька важливих речей, які слід враховувати при житті.

"Корабель — мій плавучий дім. Єдине, що я не можу робити на борту, — це грати в азартні ігри. Також я утримуюся від зйомки гостей чи членів екіпажу без їхньої згоди. Якщо у відео з’являється гість або член екіпажу, я спочатку запитую дозвіл. На відміну від багатьох інших креаторів, я поважаю приватність інших людей та їхній час відпочинку", — зізнається американка.

Жінка додає, що має доступ як до службових, так і до пасажирських зон на борту, але мусить носити бейдж ідентифікації. Також вона не може залишати корабель одночасно з пасажирами, оскільки вони мають пріоритет при сходженні в порту.

Крістін говорить про особливості життя на судні з чоловіком Фото: Instagram

Крістін говорить, що вона також може користуватися зручностями для гостей, такими як басейн і спа. Вона наполягає, що життя на круїзному лайнері "значно цікавіше, ніж більшість людей уявляє", і саме тому рідкісні інциденти викликають страх.

"Життя та робота на круїзному лайнері — це окремий світ, який багато хто не розуміє. Життя на лайнері дуже загадкове, а внутрішні процеси надзвичайно цікаві. Самі круїзні судна безпечні, а ймовірність захворіти — дивовижно низька. Але мій чоловік уже 34 роки працює на морі та хворів лише один раз, тож все зводиться до простої гігієни рук", — резюмує американка.

