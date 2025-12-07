"Будет выглядеть странно": пара живет на круизном лайнере 13 лет и может делать все, кроме одного (видео)

44-летняя американка Кристин Стритс-Кестело живет уже более 13 лет на борту круизного лайнера вместе с мужем. Она признается, что пользуется всеми благами на судне, однако есть одно занятие, которое обходит стороной по понятным причинам.

Женщина говорит, что она считается членом семьи членом экипажа, и поэтому имеет доступ и скидки по всем услугам, предоставляемым на борту судна. Об этом она рассказала для WhatstheJam.

Кристин рассказывает, что решила изменить жизнь на судне, чтобы сэкономить деньги. Именно во время круиза встретила своего нынешнего мужа Питера, который работает главным инженером.

Затем женщина бросила работу и стала полноценным контент-криэйтором, но все равно живет на борту бесплатно половину года как гость своего мужа. Однако несмотря на бесплатную жизнь на судне, есть несколько важных вещей, которые следует учитывать при жизни.

"Корабль — мой плавучий дом. Единственное, что я не могу делать на борту, — это играть в азартные игры. Также я воздерживаюсь от съемки гостей или членов экипажа без их согласия. Если в видео появляется гость или член экипажа, я сначала спрашиваю разрешение. В отличие от многих других креаторов, я уважаю приватность других людей и их время отдыха", — признается американка.

Женщина добавляет, что имеет доступ как к служебным, так и к пассажирским зонам на борту, но должна носить бейдж идентификации. Также она не может покидать корабль одновременно с пассажирами, поскольку они имеют приоритет при сходе в порту.

Кристин говорит об особенностях жизни на судне с мужем Фото: Instagram

Кристин говорит, что она также может пользоваться удобствами для гостей, такими как бассейн и спа. Она настаивает, что жизнь на круизном лайнере "значительно интереснее, чем большинство людей представляет", и именно поэтому редкие инциденты вызывают страх.

"Жизнь и работа на круизном лайнере — это отдельный мир, который многие не понимают. Жизнь на лайнере очень загадочна, а внутренние процессы чрезвычайно интересны. Сами круизные суда безопасны, а вероятность заболеть — удивительно низкая. Но мой муж уже 34 года работает на море и болел только один раз, поэтому все сводится к простой гигиене рук", — резюмирует американка.

