Таємна кнопка: стюардеса розкрила приховану функцію крісла в літаку (відео)

Якщо вам у польоті завжди бракує особистого простору — існує маленький трюк, який здатен змінити ваш рівень комфорту буквально за секунду. Однак більшість пасажирів навіть не підозрюють про його існування.

Вірусне відео британської бортпровідниці Чарлі Сільвер набрало вже понад 432 тисячі переглядів, після того як дівчина показала приховану кнопку на підлокітнику. Стюардеса поділилася роликом у TikTok.

У ролику Чарлі сидить на кріслі біля проходу і намагається підняти підлокітник звичним рухом, але все безуспішно. Потім вона намацує знизу маленьку кнопку біля шарніра, і підлокітник легко піднімається вгору.

Бортпровідниця стверджує, що ця функція є на більшості моделей Boeing і Airbus: 737, 787, 767, A321, A330, A350 — і багато інших.

"Мало хто про це знає", — зазначає стюардеса в коментарях.

Чому цей лайфхак викликав такий резонанс

Тема особистого простору в літаку давно розбурхує пасажирів. Згідно з опитуванням Kayak, проведеним серед жителів США і Канади, мандрівники відкрито зізнаються:

57% вважають, що займати обидва підлокітники в середньому кріслі — нечесно;

76% незадоволені, коли інші хапаються за спинку їхнього сидіння;

88% впевнені, що відкидати сидіння дозволено — "кнопка там не просто так".

Тож не дивно, що нова можливість "відвоювати пару сантиметрів свободи" стала хітом.

Реакція соцмереж

Коментарів під відео — сотні, і багато з них звучать як зітхання полегшення через роки незручних перельотів:

"Спасибі! Завжди намагався підняти його, але не виходило";

"Після всіх цих років... чому ніхто мені не сказав?!";

"Шкода, що не знав про це перед шістьма перельотами в ПАР";

"Чому це так заховано?".

Дехто, щоправда, висловив побоювання, що, мовляв, механізм заблокований не просто так. На що Чарлі відповіла, що підлокітник має бути опущений тільки під час рулювання, зльоту і посадки, а решту часу його можна піднімати.

