Тайная кнопка: стюардесса раскрыла скрытую функцию кресла в самолете (видео)

Если вам в полете всегда не хватает личного пространства — существует маленький трюк, который способен изменить ваш уровень комфорта буквально за секунду. Однако большинство пассажиров даже не подозревают о его существовании.

Вирусное видео британской бортпроводницы Чарли Сильвер набрало уже более 432 тысяч просмотров, после того как девушка показала скрытую кнопку на подлокотнике. Стюардесса поделилась роликом в TikTok.

В ролике Чарли сидит на кресле у прохода и пытается поднять подлокотник привычным движением, но все безуспешно. Затем она нащупывает снизу маленькую кнопку возле шарнира, и подлокотник легко поднимается вверх.

Бортпроводница утверждает, что эта функция есть на большинстве моделей Boeing и Airbus: 737, 787, 767, A321, A330, A350 — и многие другие.

"Мало кто об этом знает", — отмечает стюардесса в комментариях.

Відео дня

Почему этот лайфхак вызвал такой резонанс

Тема личного пространства в самолете давно будоражит пассажиров. Согласно опросу Kayak, проведенному среди жителей США и Канады, путешественники открыто признаются:

57% считают, что занимать оба подлокотника в среднем кресле — нечестно;

76% недовольны, когда другие хватаются за спинку их сиденья;

88% уверены, что откидывать сиденье разрешено — "кнопка там не просто так".

Так что неудивительно, что новая возможность "отвоевать пару сантиметров свободы" стала хитом.

Реакция соцсетей

Комментариев под видео — сотни, и многие звучат как вздох облегчения спустя годы неудобных перелетов:

"Спасибо! Всегда пытался поднять его, но не получалось";

"После всех этих лет… почему никто мне не сказал?!";

"Жаль, что не знал об этом перед шестью перелетами в ЮАР";

"Почему это так спрятано?".

Некоторые, правда, выразили опасения, что мол, механизм заблокирован не просто так. На что Чарли ответила, что подлокотник должен быть опущен только при рулении, взлете и посадке, а в остальное время его можно поднимать.

