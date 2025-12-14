Чоловік хотів дізнатися про своє минуле: його пошуки відкрили вражаючу правду (відео)

Минуле американця Стіва Картера було дуже туманним, адже чоловік нічого не знав про своє минуле навіть від прийомних батьків. Тому він вирішив пошукати в інтернеті інформацію про себе, і наткнувся на неочікуване відкриття.

Пошук в світовій павутині призвів до того, що він розкрив вражаючу правду, про яку він не здогадувався понад 30 років. Його історію нагадує видання The Mirror.

Стів, який живе у Філадельфії, точнознав, що його всиновили з дитячого притулку у Гонолулу у віці чотирьох років. Але про своє життя до цього моменту він пам’ятав дуже мало.

Поштовхом до власного розслідування стала історія Карліни Вайт — дівчинки, викраденої в немовлячому віці медсестрою-самозванкою. Через двадцять років Карліна знайшла своє фото на сайті Національного центру зниклих і експлуатованих дітей і знову об’єдналася з біологічними батьками.

Відео дня

Натхненний цим прецедентом, одного вечора на початку 2011 року Стів зайшов на сайт missingkids.org. Переглядаючи реконструкції зовнішності зниклих дітей у дорослому віці, він раптом побачив фото, яке приголомшило його.

"Моя перша думка була: "О Боже, це ж я!", — згадував він. На зображенні був дорослий варіант хлопчика Маркса Панама Барнса, який зник на Гаваях понад 30 років тому.

Стів показав фото своїй прийомній мамі, яка впізнала невідому дитину на фото. Вона додала, що це явно Стів, на що чоловік відповів: "Я так і думав".

Cтів звернувся до поліції Гонолулу, а потім було проведено ДНК-тест. За кілька місяців очікування аналіз підтвердив: він справді є зниклою дитиною Марксом Панама Барнсом.

"Ось тоді це справді почало доходити: у мене є сім’я, у мене є інша сім’я", — говорив він про свій емоційний стан під час відкриття.

Проте таємниця не обмежувалась самим фактом зникнення — виявилося, що в 1977 році його біологічна мати залишила хлопчика в притулку, а потім зникла без сліду. Батько Марк повідомив про зникнення дружини й дитини, але розслідування зайшло в глухий кут.

Дізнавшись правду про свою ідентичність, Стів почав розшукувати своїх біологічних родичів. Він знайшов старшу зведену сестру, Дженніфер Моннгаймер, якій було вісім років, коли він зник. Саме вона переконала поліцію повторно відкрити справу брата, що й дозволило створити вікову реконструкцію, завдяки якій Стів себе впізнав.

Про їхню зустріч він сказав, що вони точно мали багато спільного не лише генетично, а також мали однакові смаки й однакове почуття гумору. Згодом він зустрівся й зі своїм біологічним батьком — почувши голос сина вперше, Марк сказав лише: "Все, що я міг тоді сказати, це — вау!".

Чоловік говорить, що пережив важкі часи після втрати дружити та дитини. Тепер коли він дізнався правду про себе, то говорить, що не тримає на біологічну матір зла, і тепер віднайшов свою родину, про яку раніше нічого не знав.

Раніше Фокус розповідав про загадкову справу зникнення чоловіка 28 років тому. Пастух випадково знайшов тіло місцевого, якого не могли знайти майже три десятиліття.

Згодом стало відомо, що поліція заявила про прорив у справі "жінки з німецькими ключами". В липні 2004 року поліція Нідерландів виявила тіло жінки, особу якої не могли встановити протягом понад 20 років.