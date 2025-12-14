Мужчина хотел узнать о своем прошлом: его поиски открыли поразительную правду (видео)

Прошлое американца Стива Картера было очень туманным, ведь мужчина ничего не знал о своем прошлом даже от приемных родителей. Поэтому он решил поискать в интернете информацию о себе, и наткнулся на неожиданное открытие.

Поиск в мировой паутине привел к тому, что он раскрыл поразительную правду, о которой он не догадывался более 30 лет. Его историю напоминает издание The Mirror.

Стив, который живет в Филадельфии, точно знал, что его усыновили из детского приюта в Гонолулу в возрасте четырех лет. Но о своей жизни до этого момента он помнил очень мало.

Толчком к собственному расследованию стала история Карлины Уайт — девочки, похищенной в младенческом возрасте медсестрой-самозванкой. Спустя двадцать лет Карлина нашла свое фото на сайте Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей и снова объединилась с биологическими родителями.

Вдохновленный этим прецедентом, однажды вечером в начале 2011 года Стив зашел на сайт missingkids.org. Просматривая реконструкции внешности пропавших детей во взрослом возрасте, он вдруг увидел фото, которое ошеломило его.

"Моя первая мысль была: "О Боже, это же я!", — вспоминал он. На изображении был взрослый вариант мальчика Маркса Панама Барнса, который исчез на Гавайях более 30 лет назад.

Стив показал фото своей приемной маме, которая узнала неизвестного ребенка на фото. Она добавила, что это явно Стив, на что мужчина ответил: "Я так и думал".

Стив обратился в полицию Гонолулу, а затем был проведен ДНК-тест. За несколько месяцев ожидания анализ подтвердил: он действительно является пропавшим ребенком Марксом Панама Барнсом.

"Вот тогда это действительно начало доходить: у меня есть семья, у меня есть другая семья", — говорил он о своем эмоциональном состоянии во время открытия.

Однако тайна не ограничивалась самим фактом исчезновения — оказалось, что в 1977 году его биологическая мать оставила мальчика в приюте, а затем исчезла без следа. Отец Марк сообщил об исчезновении жены и ребенка, но расследование зашло в тупик.

Узнав правду о своей идентичности, Стив начал разыскивать своих биологических родственников. Он нашел старшую сводную сестру, Дженнифер Моннгаймер, которой было восемь лет, когда он исчез. Именно она убедила полицию повторно открыть дело брата, что и позволило создать возрастную реконструкцию, благодаря которой Стив себя узнал.

Об их встрече он сказал, что они точно имели много общего не только генетически, но также имели одинаковые вкусы и одинаковое чувство юмора. Впоследствии он встретился и со своим биологическим отцом — услышав голос сына впервые, Марк сказал лишь: "Все, что я мог тогда сказать, это — вау!".

Мужчина говорит, что пережил тяжелые времена после потери дружить и ребенка. Теперь когда он узнал правду о себе, то говорит, что не держит на биологическую мать зла, и теперь нашел свою семью, о которой раньше ничего не знал.

