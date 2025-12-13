З пивом та бандурою: ШІ переніс героїв "Гаррі Поттера" на відомі локації Києва (фото)

У мережі з'явилися згенеровані ШІ зображення героїв серії фільмів про пригоди "хлопчика, який вижив" у Києві. Гаррі Поттера разом з друзями та ворогами фантазія перенесла до столиці України.

Герої популярної франшизи "Гаррі Поттер" "засвітилися" у Києві. Їх автором став блогер з Туреччини Midat Khalil.

За допомогою штучного інтелекту чоловік переніс героїв "Поттеріани" до України. На його світлинах Белатриса Лестранж співає біля Золотих Воріт під акомпанемент лорда Волдеморта на бандурі, а Северус Снейп, Сіріус Блек та Ремус Люпін п'ють пиво на Андріївському узвозі.

Волдеморт біля Золотих Воріт

Трійця чарівників на Андріївському узвозі

Можливо, саме так ШІ побачив будівлю ВРУ

У метро

Кава на Хрещатику

Також автор ідеї "увічнив" себе поряд із Герміоною Грейнджер та Гаррі Поттером, який нібито робив селфі на Майдані Незалежності.

Напроти монументу Незалежності

Варто зазначити, що оригінальна публікація наразі набрала понад 60 тисяч вподобань.

Нагадаємо, ще у 2023 році у соцмережах з'явився відеоколаж на тему "Герої Гоґвортсу на службі ЗСУ", який зробили за допомогою генеративного ШІ. У військову форму одягнули Гаррі Поттера, Рона Візлі, Драко Малфоя, Невіла Лонгботтома, Альбуса Дамблдора, Рубеуса Геґріда, Артура Візлі та рудих близнюків Візлі. Ця робота настільки сподобалася Міноборони, що її розмістили на офіційній сторінці відомства.

